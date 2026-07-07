Das sind die neuen Trikots des SK Sturm Graz

Der SK Sturm Graz hat seine neuen Trikots für die kommende Spielzeit präsentiert.

"Back to the roots"

Zuhause spielen die "Blackies", die von Nike ausgestattet werden, traditionell in schwarz – wenn auch mit einem dezenten Schachbrettmuster.

Auswärts setzt man auf weiß mit schmalen, schwarzen Streifen.

Beim dritten Trikot gehen die Grazer einen ungewohnten Weg: So läuft die Mannschaft von Fabio Ingolitsch künftig in Grün auf. Auf der Brust ist das steirische Wappen erkennbar.

Tebbich: "Verbindung zu Graz und Steiermark"

Sturms Geschäftsführer Sport, Thomas Tebbich, bekräftigt in einem Statement auf der Vereinswebsite Sturms regionale Verwurzelung:

"Bei der Gestaltung unserer Trikots ist es uns jedes Jahr wichtig, die Identität des SK Sturm sichtbar zu machen – unsere Farben, unsere Geschichte und heuer die Verbindung zu Graz und der Steiermark. Mit dem Heimtrikot greifen wir die Historie der schwarzen Sturm-Trikots auf und interpretieren sie modern, das Auswärtstrikot bringt mit den klassischen Streifen ein traditionelles Element zurück."

Besonders freue Tebbich das dritte Trikot, "das mit dem steirischen Wappen und dem Steiermark-Herz unsere regionale Verwurzelung klar zum Ausdruck bringt. Gemeinsam mit Nike ist es uns gelungen, einen Trikotsatz zu entwickeln, der Tradition, Moderne und Heimatgefühl sehr gut verbindet."

Erstmals SMU-Trikots

"Durch die weiter vertiefte Kooperation mit Nike konnte heuer auf sogenannte SMU-Trikots (Special Made Unit) gesetzt werden, die noch individueller gestaltete Trikotdesigns erlauben", erklärt Sturms wirtschaftlicher Geschäftsführer Thomas Tebbich.

Die Trikots sind ab sofort online und in allen Sturm-Fanshops erhältlich.