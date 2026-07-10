SV Ried präsentiert neue Trikots – mit besonderer Neuheit

Die SV Ried hat die neuen Trikots für die kommende Saison 2026/27 vorgestellt.

Dabei setzt der Innviertler Traditionsklub auf bewährte Vereinsfarben und ein Design mit viel Bezug zur Heimat.

Das Heimtrikot erstrahlt erneut in den klassischen schwarz-grünen Längsstreifen, während die Auswärtsdress in Gelb gehalten ist – angelehnt an die Farben der Stadt Ried.

Eine besondere Neuerung gibt es ebenfalls: Erstmals ist das Vereinswappen auf den Trikots aufgestickt. Zudem findet sich das Wappen der Stadt Ried als besonderes Detail im Rückenbereich wieder.

Entwickelt wurde das neue Outfit erneut gemeinsam mit dem langjährigen Ausrüster "hummel". Erstmals zum Einsatz kommen die neuen Heimtrikots in der Vorbereitung im Testspiel gegen Istanbul Basaksehir FK am Freitag.

"Tradition bestmöglich zum Ausdruck bringen"

Wir haben in der vergangenen Saison in einem Designprozess mit hummel und der Oberbank diese Trikots entwickelt, um die Tradition unseres Vereins bestmöglich zum Ausdruck zu bringen. Auch die Wünsche unserer Mitglieder sind in diese Dressen eingeflossen. Mit dem gestickten Vereinswappen sind unsere Trikots für die neue Saison jetzt noch hochwertiger und edler“, sagt Tim Entenfellner, Leiter Marketing und Sponsoring bei der SV Ried.

"Jeder Spieler, der dieses Trikot trägt, muss wieder bereit sein, immer 110 Prozent für die SV Oberbank Ried, für unsere Stadt und für unsere Fans zu geben", so Entenfellner weiter.