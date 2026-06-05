Revanche nach 93 Jahren: Vienna testet gegen Londoner Klub

"Rendezvous mit der Geschichte", schreibt der First Vienna FC auf ihrer Instagram-Seite.

Denn der Klub empfängt am 11. Juli auf der Hohen Warte die Queens Park Rangers aus London.

Dabei kommen Erinnerungen an die letzte Begegnung am 30. Jänner 1933 in London auf. Die Wiener gewannen damals 3:0, nun kommt es 93 Jahre später zu einer Revanche.

Das Spiel gegen den englischen Zweitligisten kennzeichnet den Saisonauftakt. Die Gäste beendeten die vergangene Saison in der EFL Championship auf Rang 15.