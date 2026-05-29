Die Suche nach dem Tor der Saison 2025/26 in der ADMIRAL 2. Liga ist beendet.

In einem packenden Kopf-an-Kopf-Rennen setzt sich Daniel Bares von Austria Salzburg mit seinem Distanzkracher knapp gegen Jongmin Seo vom First Vienna FC durch.

Die LAOLA1-Community hatte sieben Tage lang Zeit, ihren Favoriten zu wählen – und machte die Abstimmung zu einem echten Publikumshit: Knapp 15.000 Stimmen wurden für die zehn nominierten Treffer abgegeben.

Schon früh kristallisierte sich ein spannender Zweikampf heraus. Am Ende sicherte sich Bares mit 50 Prozent den Sieg vor Seo, der auf 45 Prozent kam.

Also zurücklehnen und genießen: Hier gibt es noch einmal die zehn schönsten LigaZwa-Tore der Saison 2025/26.

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