SKN zieht zwei U17-Vize-Weltmeister zu den Profis hoch

Paul Pius Scharner wechselt vorerst leihweise zu den Profis, Julian Halmich unterschrieb bereits einen Profivertrag. Beide sind "auf einem sehr guten Weg".

SKN zieht zwei U17-Vize-Weltmeister zu den Profis hoch Foto: © SKN St. Pölten
Die U17-Vize-Weltmeister Paul Pius Scharner und Julian Halmich dürfen sich in der Profimannschaft des SKN St. Pölten beweisen. Das hat der Zweitligist am Mittwochvormittag offiziell bekanntgegeben.

Scharner wechselt vorerst leihweise bis Sommer zu den Profis, Halmich unterschrieb bereits einen Jungprofi-Vertrag. "Julian hatte auch zwei Angebote aus der Bundesliga, aber er hat sich für uns entschieden - das zeigt, dass unser eingeschlagener Weg, auf den heimischen Nachwuchs zu setzen und diesen echte Chancen zu bieten auch bei den Youngsters gesehen wird", freut sich SKN-Sportdirektor Christoph Freitag.

Sekerlioglu überzeugt: "Werden viel Freude mit ihnen haben"

Mario Prochaska, Sportlicher Leiter der Akademie St. Pölten NÖ, lobt die "starke Entwicklung" von Halmich, der "mit seiner harten Arbeit nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht hat". Scharner sei "ein starker Tormann mit viel Potenzial".

Auch SKN-Trainer Cem Sekerlioglu sieht in dem Duo großes Potenzial: "Die beiden haben ja schon einige Male bei uns trainiert und da gezeigt, dass sie auf einem sehr guten Weg sind. Ich bin überzeugt, dass wir viel Freude mit ihnen haben werden."

Bei der U17-Weltmeisterschaft standen beide im letzten Gruppenspiel gegen Neuseeland in der Startelf.

