Rapid bindet U17-Vizeweltmeister

Der SK Rapid verlängert mit Kenny Nzogang (17). Der Flügelspieler unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2028.

"Es freut mich sehr, dass Kenny Nzogang weiterhin Grün-Weiß trägt. Als Flügelspieler zeichnet er sich vor allem durch seine Dynamik und Qualität im eins gegen eins aus. Ich wünsche ihm für die laufende Rapid II-Saison sowie für seine persönliche Entwicklung beim SK Rapid alles Gute", so Markus Katzer.

Stand im U17-WM-Kader

Der Youngster kam in der laufenden Saison bereits fünf Mal in der ADMIRAL 2. Liga für Rapid II zum Zug. Weiters stand er im ÖFB-Kader bei der U17-WM und wurde Vizemeister. 2022 wechselte er von Red Star Penzing in die Akademie der Hütteldorfer.

"Mit der Vertragsverlängerung geht für mich ein Stück weit ein Traum in Erfüllung. In Zukunft möchte ich immer mehr Einsatzminuten in der ADMIRAL 2. Liga sammeln und meine fußballerischen Qualitäten bei Rapid II einbringen", meint Nzogang.