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Liefering verpflichtet irisches Mittelfeldtalent

Der 16-Jährige erhält einen langfristigen Vertrag in Salzburg.

Liefering verpflichtet irisches Mittelfeldtalent Foto: © GEPA
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Beim FC Liefering laufen schon die Vorbereitungen für die kommende Saison.

Mit Josh O'Dwyer verpflichtet das Salzburger Farmteam den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit.

Der 16-Jährige Mittelfeldspieler wechselt von der Shamrock Rover Academy zu den "Jung-Bullen" und unterschreibt einen langfristigen Vertrag in der Mozartstadt.

Gegen "zahlreiche Topklubs" durchgesetzt

O'Dwyer lief bereits acht mal für die irische U17-Nationalmannschaft auf und kam bisher hauptsächlich im defensiven und zentralen Mittelfeld zum Einsatz.

Liefering-Geschäftsführer Manfred Pamminger sagt über den Neuzugang: "Josh O'Dwyer ist ein moderner und dynamischer zentraler Mittelfeldspieler, den wir bereits seit mehreren Monaten intensiv beobachtet haben und der auf der Wunschliste zahlreicher europäischer Topklubs gestanden ist. Erst kürzlich hat er sich als jahrgangsjüngerer Spieler mit der irischen U17-Nationalmannschaft für die U17-Weltmeisterschaft qualifiziert. Umso mehr freut es uns, dass wir Josh und seine Familie von unserem Weg überzeugen konnten und er sich bewusst für uns entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass wir alle in den nächsten Jahren sehr viel Freude mit ihm haben werden."

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