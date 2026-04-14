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Bericht: SK Rapid könnte Schlüsselspieler verlieren

Serge-Philippe Raux-Yao kam im Sommer 2024 nach Hütteldorf. Nach zwei Jahren könnte es für den Franzosen wieder zurück in die Heimat gehen.

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Verliert der SK Rapid Serge-Philippe Raux-Yao?

Laut "Sky Sport Austria" könnte dieses Szenario drohen. Demnach sei der Franzose auf dem Zettel von RC Lens gelandet.

Der Tabellenzweite der Ligue 1 habe den Hütteldorfern zwar noch kein schriftliches Angebot vorgelegt, offen für Gespräche soll Rapid dennoch ab einer Offerte im hohen siebenstelligen Bereich sein.

Vertrag läuft noch lange

Sollte im Vertrag von Raux-Yao keine Ausstiegsklausel verankert sein, befinden sich die Grün-Weißen durchaus in einer guten Verhandlungsposition. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft nämlich noch bis Sommer 2028.

Raux-Yao kam im Sommer 2024 von Rodez AF ablösefrei nach Hütteldorf. Für Rapid stand er insgesamt 82 Mal am Feld, erzielte ein Tor und legte einen Treffer vor.

Kommt der Wechsel zu Lens zustande, könnte der 1,96-Hüne mit Mamadou Sangare auf einen ehemaligen Teamkollegen treffen. Der Malier wurde im vergangenen Sommer von den Franzosen verpflichtet. Mit Samson Baidoo spielt auch ein ÖFB-Kicker für Lens.

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