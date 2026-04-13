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Neuer Verein von Austria-Salzburg-Klublegende steht fest

Der Defensivspieler stand insgesamt 17 Jahre beim Verein unter Vertrag. Jetzt wechselt er zu einem ehemaligen Bundesligisten.

Neuer Verein von Austria-Salzburg-Klublegende steht fest Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Luka Sandmayr wird Austria Salzburg im Sommer nach ingesamt 17 Jahren verlassen!

Das gab der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga vor wenigen Tagen offiziell bekannt (Alle Infos >>>).

Bereits im Alter von neun Jahren wechselte er zum Verein und durchlief fortan sämtliche Nachwuchsteams. Der 26-Jährige war damit nicht nur Teil der sportlichen Entwicklung, sondern auch ein Gesicht des Klubs auf dem Weg nach oben, inklusive des Aufstiegs in LigaZwa in der vergangenen Spielzeit.

Mittlerweile steht auch fest, wie es für den Defensivspieler ab Sommer weitergeht. Wie die "Krone" berichtet, wechselt der 26-Jährige zum Tabellenführer der Salzburger Liga, SV Grödig.

Die Austria erhält für den Wechsel ihres Dauerbrenners eine Ausbildungsentschädigung.

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