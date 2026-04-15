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Verletzungspech bei Ex-Rapidler: ÖFB-Kicker brach Einheit ab

Der ÖFB-Legionär musste ein Training bei seinem niederländischen Klub abbrechen. Der Verteidiger ist vom Verletzungspech verfolgt.

Verletzungspech bei Ex-Rapidler: ÖFB-Kicker brach Einheit ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Leo Greiml (24) verfolgt weiter das Verletzungspech.

Wie sein Klub NAC Breda bekannt gibt, musste der Ex-Rapidler das Training am Mittwoch abbrechen. Der Österreicher verletzte sich erneut an der Schulter, weitere Untersuchungen sollen Klarheit bringen.

Es droht wohl eine weitere Zwangspause.

Lange Verletzungshistorie

Der gebürtige Horner hat eine lange Verletzungshistorie vorzuweisen. Bereits 2021 riss er sich im Rapid-Trikot das Kreuzband, ehe er sich auf Schalke 2022 am Meniskus verletzte. 2023 folgte in Gelsenkirchen sein zweiter Kreuzbandriss.

Ab Juli 2025 (bis August) fehlte er NAC Breda dann aufgrund einer Schulterverletzung, es folgte eine Fußverletzung (Oktober 2025 bis Jänner 2026).

Zwischen Februar und März fehlte Greiml 22 Tage aufgrund einer neuerlichen Schulterverletzung, jetzt droht der nächste Ausfall.

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