Ex-Bulle Okafor schießt Leeds zu Auswärtssieg in Manchester

Manchester United patzt zuhause!

Die "Red Devils" kassieren zum Abschluss der 32. Runde in der englischen Premier League im Old Trafford gegen Leeds United eine 1:2-Niederlage. Mann des Spiels ist der ehemalige Salzburger Noah Okafor.

Die Gäste legen los wie die Feuerwehr und drücken von der ersten Minute an auf den Führungstreffer. Yoro verlängert eine Flanke unglücklich auf Okafor. Der Stürmer bleibt cool und verwertet überlegt mit der Innenseite (5.).

Auch in weiterer Folge bleibt Leeds stärker und erhöht nach einer knappen halben Stunde: Wieder ist es Okafor, diesmal zieht er direkt per Volley ab und Yoro fälscht den Ball unhaltbar ab (29.).

Kurioser Platzverweis

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff verhindert Martinez mit einer starken Grätsche auf der Linie zudem das 0:3 aus Sicht der "Red Devils".

Der argentinische Innenverteidiger ist es auch, der kurz nach Seitenwechsel kurios vom Platz fliegt: Weil er Calvert-Lewin den Haargummi aus den Haaren zieht, wird er wegen einer Tätlichkeit vom Feld geschickt (56.).

In Unterzahl macht die Carrick-Elf die Partie trotzdem nochmal spannend. Casemiro köpft die Kugel nach einer Fernandes-Flanke freistehend zum Anschlusstreffer ins Netz (69.).

Wichtiger Sieg für Leeds

In der Schlussphase wirft United nochmal alles nach vorne und Leeds kontert gefährlich. Ein weiterer Treffer will aber nicht mehr fallen und so kassieren die "Red Devils" einen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Ränge.

Der Vorsprung auf das sechstplatzierte Chelsea bleibt aber weiterhin sieben Punkte. Leeds United hingegen verschafft sich Luft im Abstiegskampf und liegt damit sechs Punkte vor Tottenham.

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