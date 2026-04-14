Die Entscheidung ist gefallen!

Jens-Martin Matthijs-Auer überzeugt im Finale und ist der neue Fan-Kommentator 2026. Er setzt sich gegen Daniel Merano und Josef Gradinger durch und krönt sich zum Sieger.

Doch auch dahinter kann sich das Teilnehmerfeld sehen lassen: Ella Hofstadler und Manuel Essletzbichler komplettieren die Top 5.

ADMIRAL beschenkt die Top 5

Und es gibt ordentlich was zu holen: Alle Top-5-Teilnehmer erhalten ein Jahresabo ihres Zweitliga-Lieblingsvereins für die Saison 2026/27.

Für die drei Finalisten wartet zusätzlich ein besonderes Highlight: ein exklusives LigaZwa-Fanpackage ihres Wunschklubs – inklusive Trikot und 1x2 VIP-Tickets für ein Spiel in der Rückrunde der ADMIRAL 2. Liga.

Unsere Reaktion auf die Entscheidung – hier ansehen: