Fan-Kommentator 2026: Das ist der neue Sieger!
Die ADMIRAL 2. Liga hat ihren Fankommentator gefunden! Dank ADMIRAL geht kein Finalist leer aus:
Die Entscheidung ist gefallen!
Jens-Martin Matthijs-Auer überzeugt im Finale und ist der neue Fan-Kommentator 2026. Er setzt sich gegen Daniel Merano und Josef Gradinger durch und krönt sich zum Sieger.
Doch auch dahinter kann sich das Teilnehmerfeld sehen lassen: Ella Hofstadler und Manuel Essletzbichler komplettieren die Top 5.
ADMIRAL beschenkt die Top 5
Und es gibt ordentlich was zu holen: Alle Top-5-Teilnehmer erhalten ein Jahresabo ihres Zweitliga-Lieblingsvereins für die Saison 2026/27.
Für die drei Finalisten wartet zusätzlich ein besonderes Highlight: ein exklusives LigaZwa-Fanpackage ihres Wunschklubs – inklusive Trikot und 1x2 VIP-Tickets für ein Spiel in der Rückrunde der ADMIRAL 2. Liga.
Unsere Reaktion auf die Entscheidung – hier ansehen: