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Fan-Kommentator 2026: Das ist der neue Sieger!

Die ADMIRAL 2. Liga hat ihren Fankommentator gefunden! Dank ADMIRAL geht kein Finalist leer aus:

Fan-Kommentator 2026: Das ist der neue Sieger!
Textquelle: © LAOLA1
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Die Entscheidung ist gefallen!

Jens-Martin Matthijs-Auer überzeugt im Finale und ist der neue Fan-Kommentator 2026. Er setzt sich gegen Daniel Merano und Josef Gradinger durch und krönt sich zum Sieger.

Doch auch dahinter kann sich das Teilnehmerfeld sehen lassen: Ella Hofstadler und Manuel Essletzbichler komplettieren die Top 5.

ADMIRAL beschenkt die Top 5

Und es gibt ordentlich was zu holen: Alle Top-5-Teilnehmer erhalten ein Jahresabo ihres Zweitliga-Lieblingsvereins für die Saison 2026/27.

Für die drei Finalisten wartet zusätzlich ein besonderes Highlight: ein exklusives LigaZwa-Fanpackage ihres Wunschklubs – inklusive Trikot und 1x2 VIP-Tickets für ein Spiel in der Rückrunde der ADMIRAL 2. Liga.

Unsere Reaktion auf die Entscheidung – hier ansehen:

Die Reaction als Podcast anhören:

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