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Bericht: Ehemaliger WAC-Kicker am Zettel von Barça

Nicht nur Inter Mailand dürfte am früheren Bundesliga-Kicker interessiert sein.

Bericht: Ehemaliger WAC-Kicker am Zettel von Barça Foto: © GETTY
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Der Ex-Wolfsberger Tarik Muharemovic steht wohl auf der Liste einiger Topklubs.

Inter Mailand, Tabellenführer der Serie A, sieht im Sassuolo-Verteidiger laut "Calcio Mercato" einen möglichen Ersatz für Alessandro Bastoni. Alle Infos dazu >>>

Wie Sassuolos Geschäftsführer Giovanni Carnevali kürzlich bestätigte, gibt es aber noch weitere Interessenten für den zwölffachen Teamspieler von Bosnien und Herzegowina. Auch Juventus Turin und der FC Barcelona sollen den 23-Jährigen am Zettel haben.

Erster Kontakt im Jänner

Laut einem Bericht von "Tuttomercato" soll es zwischen Barça und Muharemovic schon im Jänner 2026 einen ersten Kontakt gegeben haben. Die schwierige finanzielle Lage dürfte den Transfer allerdings verhindert haben.

Ein Transfer des Bosniers würde für die Blaugrana wohl aber erst dann interessant werden, sollte die Verpflichtung von Bastoni nicht klappen.

Muharemovic durchlief die Jugend von Austria Klagenfurt und dem WAC, 2021 wechselte er von Wolfsberg zur U19 von Juventus Turin. Die "Alte Dame" verkaufte den Linksfuß nach einer Leihe schließlich im Sommer 2025 an Sassuolo. Dort kommt Muharemovic in der laufenden Saison auf 27 Einsätze (zwei Tore, zwei Assists) in der Serie A.

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