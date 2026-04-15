Sorge um ÖFB-Angreifer bei deutschem Aufstiegskandidaten

Hannover 96 hat noch alle Möglichkeiten im Kampf um den Aufstieg, aktuell steht das Team auf Rang drei der 2. Deutschen Bundesliga. Am Wochenende wartet das Duell mit dem Tabellenzweiten Paderborn.

ÖFB-Angreifer Benedikt Pichler lieferte beim 2:0-Sieg am vergangenen Wochenende in Darmstadt einen Assist, könnte jetzt aber für das Topspiel ausfallen.

Arbeitet aktuell nur individuell

Nach einem Tritt habe er, wie der Klub jetzt mitteilt, ein Hämatom an der Wade erlitten. Aktuell absolviert der Österreicher nur ein individuelles Programm.

Auch Kollege Maik Nawrocki (strukturelle Muskelverletzung in den Adduktoren rechts) und Salzburg-Leihgabe Hendry Blank (Infekt) können aktuell nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Aufstiegserprobt wäre Benedikt Pichler, 2023/24 gelang ihm mit Holstein Kiel das Kunststück.