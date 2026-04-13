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Salzburg-Kicker wird offenbar bis Saisonende suspendiert
Aufgrund eines disziplinären Vorfalls wird der 21-Jährige in dieser Saison laut einem Medienbericht wohl kein Spiel mehr für Salzburg absolvieren.
Clement Bischoff wird in dieser Saison scheinbar nicht mehr für den FC Red Bull Salzburg auflaufen.
Wie "Sky" berichtet, soll der 21-Jährige bis Saisonende suspendiert worden sein. Im Rahmen der 2:3-Heimniederlage gegen den LASK am vergangenen Freitag wurde bestätigt, dass es einen disziplinären Vorfall gegeben hatte (Hier nachlesen >>>).
Der Däne darf außerdem nicht mehr mit der Mannschaft trainieren und muss sich individuell fit halten.
Zuletzt kam er Mitte März beim 0:1 gegen Rapid zum Einsatz.