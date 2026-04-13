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Salzburg-Kicker wird offenbar bis Saisonende suspendiert

Aufgrund eines disziplinären Vorfalls wird der 21-Jährige in dieser Saison laut einem Medienbericht wohl kein Spiel mehr für Salzburg absolvieren.

Salzburg-Kicker wird offenbar bis Saisonende suspendiert Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Clement Bischoff wird in dieser Saison scheinbar nicht mehr für den FC Red Bull Salzburg auflaufen.

Wie "Sky" berichtet, soll der 21-Jährige bis Saisonende suspendiert worden sein. Im Rahmen der 2:3-Heimniederlage gegen den LASK am vergangenen Freitag wurde bestätigt, dass es einen disziplinären Vorfall gegeben hatte (Hier nachlesen >>>).

Der Däne darf außerdem nicht mehr mit der Mannschaft trainieren und muss sich individuell fit halten.

Zuletzt kam er Mitte März beim 0:1 gegen Rapid zum Einsatz.

In diese Spieler flossen die ersten Red-Bull-Millionen

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