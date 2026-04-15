Kabine vernichtet: Klub von ÖFB-Legionär gibt Brand-Update

Am Freitagabend kam es zu einem Brand im Kabinentrakt der 1. Mannschaft des Schweizer Klubs FC Basel im St. Jakob-Park.

Die Gründe sind nicht vollständig geklärt. "Die ersten behördlichen Ermittlungen vor Ort haben bis am Dienstagvormittag, 14. April 2026, stattgefunden", heißt es jetzt aus Basel.

Mittlerweile machte man sich beim Klub von ÖFB-Legionär Flavius Daniliuc einen Überblick über die Lage. Vor allem die Heimkabine wurde in Schutt und Asche gelegt.

Totalschaden im Trakt A

"Der Trakt A umfasst die Infrastruktur des FC Basel 1893, darunter Garderoben, Trainerbüros, das Teammanagerbüro, den Physiobereich, das Materiallager, den Wellnessbereich, Nasszellen sowie die Recovery-Zone. Nach ersten Einschätzungen der Brandspezialist:innen und Versicherer ist von einem Totalschaden auszugehen", schreibt der Klub.

Ausgegangen sei der Brand vom Saunabereich. "Der Trakt B, zu dem unter anderem die Mixed Zone, die Gästekabine, die Schiedsrichter:innen-Kabine, die Dopingräume sowie die Wäscherei gehören, ist ebenfalls stark durch Russ- und Rauchpartikel betroffen. Hier besteht jedoch die Hoffnung, dass zumindest Teile dieses Bereichs erhalten werden können. Genauere Erkenntnisse werden in den kommenden Tagen und Wochen erwartet", heißt es weiter.

Alternative für Katakomben wird gesucht

Dank Brandmeldeanlage und einer schnellen Reaktion der Einsatzkräfte sei eine vollständige Zerstörung des gesamten Katakomben-Trakts verhindert worden.

"Oberste Priorität für den FC Basel 1893 hat nun die Sicherstellung des Spielbetriebs für die verbleibenden drei Heimspiele der laufenden Saison. Aktuell muss aber davon ausgegangen werden, dass die kompletten Katakomben bis Saisonende nicht mehr in Betrieb genommen werden können", so Basel, man sehe sich nach Alternativen um.

Die Bilder aus Basel: