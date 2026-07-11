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Elversberg-Stürmertalent unterschreibt bei Austria Salzburg

Der deutsch-palästinensische Doppelstaatsbürger wechselt vom deutschen Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg zu Austria Salzburg.

Elversberg-Stürmertalent unterschreibt bei Austria Salzburg Foto: © IMAGO / Christian Schroedter
Textquelle: © LAOLA1
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Austria Salzburg steht vor der Verpflichtung eines zweiten Stürmers.

Nach LAOLA1-Informationen wechselt neben Tamar Crnkic (zuletzt SW Bregenz) auch Mohammad Mahmoud zum ADMIRAL-2.-Liga-Klub.

Der 21-jährige Angreifer kommt von Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg und bringt bereits 2.-Bundesliga-Erfahrung mit.

Vier 2.-Bundesliga-Einsätze für Elversberg

Für die "Elv" hat der deutsch-palästinensische Doppelstaatsbürger in der Saison 2024/25 bereits vier Spiele in Deutschlands zweithöchster Spielklasse gesammelt, dazu kommen drei Einsätze in der Schweizer Super League bei einer Leihe für den FC Zürich.

In der vergangenen Saison ist der 1,92 m große Angreifer jedoch am Abstellgleis gestanden und nur auf drei Spiele für die zweite Mannschaft in der Saarlandliga gekommen.

In der Jugend spielte Mahmoud für den VfL Bochum und Borussia Dortmund , ehe er 2024 ablösefrei nach Elversberg wechselte.

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