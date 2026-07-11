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Transfer-Update: Ein Duo verlässt die Liga

Elias Havel und Alexander Schlager wechseln jeweils in eine Top-5-Liga. Auch in der 2. Liga und der Regionalliga gibt es Neuigkeiten. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Ein Duo verlässt die Liga Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Freitag, dem 10. Juli, verlassen gleich zwei prägende Spieler der vergangenen Saison die ADMIRAL Bundesliga. Neo-Regionalligist Austria Klagenfurt darf aufatmen, in der ADMIRAL 2. Liga hat SW Bregenz einen neuen Keeper

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Transferaktivitäten des Tages.

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