Transfer-Update: Ein Duo verlässt die Liga

Am Freitag, dem 10. Juli, verlassen gleich zwei prägende Spieler der vergangenen Saison die ADMIRAL Bundesliga. Neo-Regionalligist Austria Klagenfurt darf aufatmen, in der ADMIRAL 2. Liga hat SW Bregenz einen neuen Keeper

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Transferaktivitäten des Tages.

ADMIRAL Bundesliga:

Cup-Held Gattermayer auf Jobsuche

Transfer fix! Elias Havel wechselt in die Serie A

Red Bull Salzburg verliert Alexander Schlager an Werder

ADMIRAL 2. Liga:

Bedient sich Austria Salzburg in der deutschen Bundesliga?

Neuer Torhüter für SW Bregenz!

Regionalliga:

Klagenfurt atmet auf: Transfersperre wurde aufgehoben