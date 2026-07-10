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Bedient sich Austria Salzburg in der deutschen Bundesliga?

Mit Tamar Crnkic bekommen die Violetten einen neuen Stürmer, ein weiterer könnte vom Bundesliga-Aufsteiger folgen.

Bedient sich Austria Salzburg in der deutschen Bundesliga? Foto: © IMAGO / Fussball-News Saarland
Textquelle: © LAOLA1
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Während sich beim Stadtrivalen gerade alles um die Torhüter dreht, sind beim SV Austria Salzburg die Stürmer das Thema Nummer eins.

Mit Tamar Crnkic (20) sichert sich die Austria laut den "Salzburger Nachrichten" einen neuen Angreifer. Der Österreicher war zuletzt Testspieler und erhält nun einen Vertrag. Crnkic soll allerdings nicht der einzige neue Stürmer für Salzburg sein.

Wenige Minuten in der 2. Bundesliga

Wie das Medium schreibt, soll Mohammad Mahmoud (21) kurz vor einem Wechsel von Elversberg in die Mozartstadt stehen. Beim Aufsteiger der deutschen Bundesliga spielte er in der abgelaufenen Saison allerdings keine Rolle, er blieb ohne Einsatz in der Liga und im Pokal.

Insgesamt kommt der in Bochum ausgebildete Stürmer immerhin auf vier Kurzeinsätze für Elversberg in der 2. Bundesliga. Austria-Sportchef Roland Kirchler sieht in Mahmoud jedenfalls einen "sehr interessanter Spieler, aber wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen."

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