Nach Schlager-Abgang: Salzburg will Altachs Stojanovic!

Der FC Red Bull Salzburg befindet sich auf der Suche nach einem neuen Torhüter.

Dieser soll die Lücke füllen, die ÖFB-Tormann Alexander Schlager aufgerissen hat.

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Wie die "Salzburger Nachrichten" nun berichten, habe es Marcus Mann, Geschäftsführer Sport der "Bullen" auf Dejan Stojanovic abgesehen.

Altach-Keeper nur durch Ablöse zu haben

Der 32-jährige Vorarlberger ist seit drei Jahren Stammtorhüter und Führungsspieler des SCR Altach.

Im Ländle besitzt Stojanovic auch noch einen Vertrag bis 2029, demnach würde eine Ablöse für den Keeper fällig werden. Dies soll Salzburg jedoch nicht abschrecken, so heißt es.

Salzburg sucht bloß Zweier-Tormann

Allerdings wäre Stojanovic in Salzburg lediglich als Zweier-Tormann vorgesehen. Christian Zawieschitzky sei bei den "Bullen" nämlich fest als "Einser" für die kommende Saison eingeplant.

Der 19-jährige Tiroler gilt als eines der größten Torwart-Talente Österreichs und stellte dies u.a. bereits 2025 mit guten Leistungen bei der FIFA Klub-WM unter Beweis.

Neben Zawieschitzky stehen mit Nikola Sarcevic (19) und Teo Hupfauf (16) aktuell aber nur zwei weitere Teenager als weitere Torhüter-Optionen im Salzburg-Kader zur Verfügung - weshalb dringend nach erfahrenem Ersatz gesucht wird.

Weitere Option: Kehrt alter Bekannter zurück?

Sollte das Werben um Stojanovic nicht erfolgreich sein, könnte Thomas Dähne nach Salzburg zurückkehren.

Der 32-jährige Deutsche, der bereits von 2007 bis 2014 in Salzburg kickte und zuletzt bei 1860 München unter Vertrag stand, wird von deutschen Medien mit den "Bullen" in Verbindung gebracht.