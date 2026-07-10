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Neuer Torhüter für SW Bregenz!

Die Vorarlberger holen sich Verstärkung vom japanischen Partnerklub Tochigi City.

Neuer Torhüter für SW Bregenz! Foto: © IMAGO / AFLOSPORT
Textquelle: © LAOLA1
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Schwarz-Weiß Bregenz verpflichtet Peter Kwame Aizawa!

Der 25-jährige Japaner kommt vom Bregenzer Partnerklub Tochigi City zum Team in der ADMIRAL 2. Liga und soll dort fortan das Tor der Vorarlberger hüten.

Aizawa ist 1,93 Meter groß und wechselt ablösefrei ins Ländle. Er unterschreibt einen Einjahresvertrag bis Sommer 2027.

In der vergangenen Saison kam der Japaner in der zweiten Liga seines Heimatlandes zu insgesamt elf Einsätzen.

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