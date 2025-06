Die Admira hat am Transfermarkt zugeschlagen und einen jungen österreichischen Torhüter verpflichtet. Der Klub, der in der abgelaufenen Saison in der ADMIRAL 2. Liga lange um den Aufstieg mitgespielt hatte, aber letztlich knapp gegenüber der SV Ried das Nachsehen hatte, präsentierte am Freitag Clemens Steinbauer als neuen Spieler.

Der 22-Jährige kommt vom LASK, wo er für die Amateure in der Regionalliga zum Einsatz kam, aber auch regelmäßig mit den Profis mittrainierte.

Steinbauer, der davor auch für den Deutschlandsberger SC ebenfalls in der Regionalliga spielte, zeigte sich voller Tatendrang: "Ich freue mich riesig auf die Admira! Der Klub hat große Tradition und ein starkes Umfeld, in dem ich mich als junger Tormann weiterentwickeln kann."

Für Freude sorgte der Wechsel auch bei Sportdirektor Ralf Muhr: "Mit Clemens verstärken wir unser Tormannteam mit einem jungen, hochveranlagten österreichischen Torwart. Nach zahlreichen Top-Leistungen in der Regionalliga Mitte sowohl in Deutschlandsberg als auch bei den LASK-Amateuren hat er sich den nächsten Entwicklungsschritt mehr als verdient."