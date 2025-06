Admira-Identifikationsfigur bleibt an Bord

Lukas Malicsek verlängert bei Admira Wacker!

Das gibt der Klub am Freitagmittag in einer Presseaussendung bekannt. Der 26-jährige Defensivspieler ist - abgesehen von einer einjährigen Leihe zum SV Horn zwischen 2019 und 2020 - seit dem Alter von neun Jahren bei der Admira unter Vertrag.

Angebote aus Bundesliga ausgeschlagen

"Dass sich Luki - trotz einiger, wenig überraschender Möglichkeiten für ihn, in die 1. Bundesliga zu wechseln - für seine Admira entschieden hat, ist ein tolles Signal für uns alle. Neben seiner unbestrittenen sportlichen Qualität und seiner Leader-Wertigkeit für unser Team bin ich mir zudem sicher, dass er den nachdrängenden Youngstern aus der Akademie und den Panthers ein wichtiger Mentor am Platz und in der Kabine ist", freut sich Sportdirektor Ralf Muhr über die Verlängerung.

Malicsek sagt: "Die Admira ist mein fußballerisches Zuhause. Ich spüre hier großes Vertrauen und eine echte Wertschätzung - das bedeutet mir sehr viel. Ich möchte hier weiter vorangehen, Verantwortung übernehmen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind und die Admira ihren Weg weitergeht."

Über die Dauer des neuen Vertrags wurden keine Angaben gemacht.

