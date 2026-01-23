Nationenwechsel? Hartberg-Abschied? ÖFB-U21-Teamspieler begehrt

Hinter der Zukunft von Damjan Kovacevic steht ein großes Fragezeichen.

Der 21-jährige Außenbahnspieler ist im Trikot des TSV Hartberg in der ADMIRAL Bundesliga angekommen. Unter Manfred Schmid gehört der etatmäßige Rechtsverteidiger zum Stammpersonal.

Besagter Umstand verhalf Kovacevic mittlerweile zu zwei Einsätzen im österreichischen U21-Nationalteam. Wie "Sky" nun jedoch berichtet, ruft die Entwicklung des Abwehrspielers Interessen aller Art auf den Plan.

Vereins- und Nationenwechsel?

Demnach soll Kovacevic heiß begehrt sein - auf Klub- und Nationalteamsebene. Mit Arminia Bielefeld und Hannover 96 sollen zwei deutsche Zweitligisten sowie der AC Cesena aus der Serie B am Hartberger dran sein.

Auch von Al-Ain - Klub von Ex-Wolfsberger Adis Jasic - soll es Interesse geben. Ein konkretes Angebot wurde laut dem Bericht aber noch nicht hinterlegt. Der Vertrag des gebürtigen Steirers läuft jedenfalls im kommenden Sommer aus.

Neben einem möglichen Vereinswechsel könnte Kovacevic in Zukunft auch das ÖFB-Trikot eintauschen. Der serbische Verband soll um ihn buhlen, Kovacevic für die serbische U21-Auswahl begeistert werden.

Eine Entscheidung sei allerdings auch in dieser Causa noch nicht getroffen worden.