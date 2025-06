Der FAC Wien gibt seinen nächsten Neuzugang bekannt.

Die Floridsdorfer verpflichten Niklas Schneider vom FCM Traiskirchen. Beim Ostligisten kam er heuer auf 27 Pflichtspiele, er kann sowohl im zentralen (defensiven) Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Beim FAC unterschreibt der 21-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2026.

"Richtiger Ort für meinen nächsten Karriereschritt"

"Ich freue mich riesig auf die Aufgabe beim FAC. Der Schritt in die 2. Liga bedeutet mir viel – hier kann ich mich sportlich weiterentwickeln und in einem professionellen Umfeld beweisen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und ich habe vom ersten Moment an gespürt, dass Floridsdorf der richtige Ort für meinen nächsten Karriereschritt ist", sagt Schneider.

Lukas Fischer, Geschäftsführer Sport, sagt: "Niklas ist ein Spieler mit großem Potenzial, der in jungen Jahren bereits sehr abgeklärt und reif auftritt. Er bringt sowohl fußballerisch als auch menschlich genau die Eigenschaften mit, die wir beim FAC suchen. Mit seiner Flexibilität und Spielintelligenz passt er hervorragend in unser Anforderungsprofil."

VIDEO: Training mit den FAC-Profis