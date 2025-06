Die Vienna bedient sich bei Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt!

Wie die Döblinger am Freitag bekanntgeben, wechselt Niklas Szerencsi auf die Hohe Warte. Der 25-jährige Innenverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

Für Austria Klagenfurt stand er in der abgelaufenen Saison in 19 Spielen der ADMIRAL Bundesliga am Platz.

Sportdirektor Andreas Ivanschitz sagt: "Niklas bringt körperliche Präsenz, Spielintelligenz und Torgefahr mit, alles Eigenschaften, die unsere Defensive deutlich stärken werden. Er hat sich in den vergangenen Jahren konstant weiterentwickelt, und wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen wird."

Szerencsi, gebürtiger Wiener, sagt: "Ich bin sehr froh, wieder in Wien zu sein und künftig das Trikot der Vienna zu tragen. Die Gespräche mit dem Klub waren sehr positiv und ambitioniert. Ich möchte hier Verantwortung übernehmen, erfolgreich Fußball spielen und mich sportlich wie persönlich weiterentwickeln."

VIDEO: Die 85-Millionen-Elf der Vienna