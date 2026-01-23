Transfer-Update: Muslic lotst wohl ÖFB-Kicker zu Schalke 04

Auch am Freitag ging es am Transfermarkt und in der Gerüchteküche drunter und drüber.

LAOLA1 fasst für euch die neuesten Entwicklungen zusammen.

ADMIRAL Bundesliga:

Nationenwechsel? Hartberg-Abschied? ÖFB-U21-Teamspieler begehrt

Offiziell! Salzburg klärt Zukunft von Johannes Moser

Fix! SV Ried schnappt sich ein Bayern-Talent

ADMIRAL 2. Liga:

Nach Vertragsauflösung: Ex-Rapidler wechselt nach Dubai

ÖFB-Legionäre:

Nach Dzeko-Coup: Muslic holt wohl ÖFB-Kicker zu Schalke