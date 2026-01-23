NEWS
Transfer-Update: Muslic lotst wohl ÖFB-Kicker zu Schalke 04
Ein Österreicher soll bald Königsblau tragen, U17-Held Moser fällt Zukunftsentscheidung und Ried holt ein Bayern-Talent. Das Transfer-Update:
Auch am Freitag ging es am Transfermarkt und in der Gerüchteküche drunter und drüber.
LAOLA1 fasst für euch die neuesten Entwicklungen zusammen.
ADMIRAL Bundesliga:
Nationenwechsel? Hartberg-Abschied? ÖFB-U21-Teamspieler begehrt
Offiziell! Salzburg klärt Zukunft von Johannes Moser
Fix! SV Ried schnappt sich ein Bayern-Talent
ADMIRAL 2. Liga:
Nach Vertragsauflösung: Ex-Rapidler wechselt nach Dubai
ÖFB-Legionäre: