Viel Zeit bleibt für Manuel Feller nicht, den Slalom-Sieg in Kitzbühel gebührend zu feiern und die Emotionen sacken zu lassen.

Im WM-Ort von 1982 und 2013 angekommen, machte der 33-jährige Tiroler gleich eine große Ankündigung: Der Riesentorlauf am Dienstag wird sein letzter im Ski-Weltcup sein. "Und was gäbe es da für einen schöneren Ort dafür als Schladming", sagte Feller.

Rücktritt vom Rücktritt

Der Hahnenkamm-Sieger hatte seine RTL-Karriere im vergangenen März erstmals für beendet erklärt, im Sommer folgte der Rücktritt vom Rücktritt. "So kann ich den Riesentorlauf nicht mit gutem Gewissen verlassen. Ich möchte es nochmal probieren", meinte er in Sölden.

Doch am Rettenbachferner schied Feller im ersten Durchgang aus, die Rennen in den USA ließ er aus. Bei seinen weiteren RTL-Antritten in Val d'Isere und Adelboden verpasste der Technik-Spezialist die Qualifikation für den zweiten Lauf.

Vielleicht auch deshalb stellt Feller seine Riesenslalom-Skier nach Schladming endgültig in die Ecke und konzentriert sich fortan ausschließlich auf den Slalom.

