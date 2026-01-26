NEWS

Nightrace 2026: Das Programm der Rennen in Schladming

Wann starten die Rennen auf der Planai? Alle Startzeiten für den Riesenslalom am Dienstag und das Slalom-Highlight am Mittwoch in Schladming im Überblick.

Nightrace 2026: Das Programm der Rennen in Schladming Foto: © GEPA
Nach dem Hahnenkamm-Wochenende ist vor dem Nightrace!

Der Weltcup-Tross zieht weiter ins Ennstal, wo am Dienstag und Mittwoch die legendäre Flutlicht-Party in Schladming steigt.

Die Planai verwandelt sich wieder in einen Hexenkessel, wenn die Technik-Spezialisten vor zehntausenden Fans um den Sieg kämpfen.

Zwei Tage Hochspannung unter Flutlicht

Den Auftakt macht auch heuer wieder der Riesenslalom am Dienstag. Hier brennen die Athleten darauf, die eisige Piste zu bezwingen und sich eine perfekte Ausgangslage für das Weltcup-Finish zu verschaffen.

Das absolute Highlight wartet jedoch am Mittwoch: Der legendäre Slalom von Schladming. Wenn die besten Torläufer der Welt durch den Stangenwald auf der Planai jagen, bebt das Zielstadion.

Für die Slalom-Stars ist dieses Rennen ein absolutes Saison-Highlight.

Das Programm der Nightrace-Rennen 2026:

Dienstag, 28.01.2026: Riesentorlauf

Mittwoch, 29.01.2026: Slalom - The Nightrace

