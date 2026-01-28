NEWS

Nightrace LIVE - Das Programm für den Slalom in Schladming

Wann startet der Nachtslalom in Schladming heute? Alle Startzeiten für das Nightrace-Highlight auf der Planai sowie Infos zur Übertragung im Überblick.

Nightrace LIVE - Das Programm für den Slalom in Schladming
Nach dem spektakulären Riesentorlauf am Dienstag erreicht der Weltcup in Schladming heute seinen emotionalen Höhepunkt.

Am Mittwochabend verwandelt sich die Planai in den berüchtigten Hexenkessel, wenn der legendäre Nachtslalom - das Nightrace - über die Bühne geht. Ab 17:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>

22.500 Fans werden im ausverkauften Zielstadion erwartet, um Manuel Feller und die internationale Slalom-Elite zu Höchstleistungen zu peitschen. Unter Flutlicht und auf der gewohnt eisigen Piste wird heute der neue "König der Planai" gekürt. Alle Sieger des Nightrace>>>

Das Programm für das Nightrace heute:

Nightrace 2025 - Bilder der Mega-Skiparty in Schladming

