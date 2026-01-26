Alle Sieger bei Weltcup-Riesentorläufen in Schladming
Jahr
Erster
Zweiter
Dritter
2025
Steen Olsen (NOR)
Kristoffersen (NOR)
Odermatt (SUI)
2024
Odermatt (SUI)
Feller (AUT)
Kranjec (SLO)
2023
Meillard (SUI)
Caviezel (SUI)
Schwarz (AUT)
2012
Hirscher (AUT)
Reichelt (AUT)
Mathias (AUT)
1988
Nierlich (AUT)
H. Strolz (AUT)
H. Mayer (AUT)
1985
Burgler (SUI)
Girardelli (LUX)
Hangl (SUI)
1981
Stenmark (SWE)
Enn (AUT)
Fournier (SUI)
1978
Stenmark (SWE)
Luscher (SUI)
David (ITA)
Erfolgreichste Läufer bei Weltcup-Rennen in Schladming
Läufer
|Ges
|DH
|SG
|RTL
|SL
|KB
|Top3
|Top10
|Benjamin Raich AUT
|4
|-
|-
|-
|4
|-
|7
|11
|Henrik Kristoffersen NOR
|4
|-
|-
|-
|4
|-
|5
|7
|Marcel Hirscher AUT
|3
|-
|-
|-
|3
|-
|6
|6
|Pirmin Zurbriggen SUI
|3
|1
|1
|-
|-
|1
|3
|6
|Hermann Maier AUT
|3
|-
|3
|-
|-
|-
|3
|3
|Kalle Palander FIN
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|3
|5
|Ingemar Stenmark SWE
|2
|-
|-
|2
|-
|-
|3
|4
|Mario Matt AUT
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|4
|4
|Alberto Tomba ITA
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|2
|4
|Reinfried Herbst AUT
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|2
|3
|Manfred Pranger AUT
|1
|-
|-
|-
|1
|-
|3
|8
|Peter Lüscher SUI
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|3
|Jean-Baptiste Grange FRA
|1
|-
|-
|-
|1
|-
|2
|3
|Frank Piccard FRA
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|2
|3
|Linus Straßer GER
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|2
|4
|Timon Haugan NOR
|1
|-
|-
|-
|1
|-
|2
|3
|Erwin Resch AUT
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|2
|2
|Alexander Khoroshilov RUS
|1
|-
|-
|-
|1
|-
|2
|2
|Bode Miller USA
|1
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|3
|Franz Klammer AUT
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|3
|Peter Wirnsberger AUT
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|3
|Rudolph Nierlich AUT
|1
|-
|-
|1
|-
|-
|1
|2
|Dave Irwin CAN
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|Armin Bittner GER
|1
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|1
|Hans Hinterseer AUT
|1
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|1
|Ken Read CAN
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|Thomas Bürgler SUI
|1
|-
|-
|1
|-
|-
|1
|1
|Marco Schwarz
|1
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|1
Erfolgreichste Nationen bei Weltcup-Rennen in Schladming
|Nation
|Ges
|DH
|SG
|RTL
|SL
|KB
|Top3
|Top10
|Österreich
|22
|3
|3
|2
|14
|-
|59
|135
|Schweiz
|6
|1
|1
|2
|-
|2
|21
|68
|Norwegen
|6
|1
|-
|-
|5
|-
|15
|22
|Italien
|3
|-
|1
|-
|2
|-
|13
|66
|Schweden
|3
|-
|-
|2
|1
|-
|8
|39
|Frankreich
|3
|1
|-
|-
|2
|-
|32
|44
|Kanada
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|4
|16
|Finnland
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|3
|5
|Deutschland
|3
|-
|-
|-
|3
|-
|6
|29
|Russland
|1
|-
|-
|-
|1
|-
|3
|4
|USA
|1
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|13