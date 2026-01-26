NEWS

Schladming - Alle Riesentorlauf-Sieger und die Statistik

Seit 2023 ist der RTL in Schladming fixer Bestandteil im Weltcup. Auch davor gab es aber bereits Rennen. Und zwei österreichische Sieger. Die Siegerliste:

Schladming - Alle Riesentorlauf-Sieger und die Statistik Foto: © GEPA
Die Planai in Schladming ist längst nicht mehr nur das Mekka für Slalom-Artisten.

Seit der Rückkehr des Riesentorlaufs in den Weltcup-Kalender des Ennstals hat sich das Rennen am Dienstagabend binnen kürzester Zeit einen Fixplatz im Kalender gesichter.

Die Kombination aus Steilhang der Planai und dem spektakulären Flutlicht verlangt den Athleten alles ab. Während der legendäre Nachtslalom am Mittwoch eine jahrzehntelange Tradition hat, schreibt der Riesentorlauf in Schladming seine ganz eigene, junge Geschichte voller Dramatik und knapper Entscheidungen.

Die Statistiken und Siegerliste zum Riesentorlauf in Schladming:

Alle Sieger bei Weltcup-Riesentorläufen in Schladming

Jahr

Erster

Zweiter

Dritter

2025

Steen Olsen (NOR)

Kristoffersen (NOR)

Odermatt (SUI)

2024

Odermatt (SUI)

Feller (AUT)

Kranjec (SLO)

2023

Meillard (SUI)

Caviezel (SUI)

Schwarz (AUT)

2012

Hirscher (AUT)

Reichelt (AUT)

Mathias (AUT)

1988

Nierlich (AUT)

H. Strolz (AUT)

H. Mayer (AUT)

1985

Burgler (SUI)

Girardelli (LUX)

Hangl (SUI)

1981

Stenmark (SWE)

Enn (AUT)

Fournier (SUI)

1978

Stenmark (SWE)

Luscher (SUI)

David (ITA)

Erfolgreichste Läufer bei Weltcup-Rennen in Schladming

Läufer

 Ges DH SG RTL SL KB Top3 Top10
Benjamin Raich AUT 4 - - - 4 - 7 11
Henrik Kristoffersen NOR4 - - -4 -57
Marcel Hirscher AUT3 - - - 3 - 6 6
Pirmin Zurbriggen SUI 3 1 1 - - 1 3 6
Hermann Maier AUT 3 - 3 - - - 3 3
Kalle Palander FIN 2 - - - 2 - 3 5
Ingemar Stenmark SWE 2 - - 2 - - 3 4
Mario Matt AUT 2 - - - 2 - 4 4
Alberto Tomba ITA 2 - - - 2 - 2 4
Reinfried Herbst AUT 2 - - - 2 - 2 3
Manfred Pranger AUT 1 - - - 1 - 3 8
Peter Lüscher SUI 1 - - - - 1 2 3
Jean-Baptiste Grange FRA 1 - - - 1 - 2 3
Frank Piccard FRA 1 1 - - - - 2 3
Linus Straßer GER2---2-24
Timon Haugan NOR1---1-23
Erwin Resch AUT 1 1 - - - - 2 2
Alexander Khoroshilov RUS1 - - - 1 - 2 2
Bode Miller USA 1 - - - 1 - 1 3
Franz Klammer AUT 1 1 - - - - 1 3
Peter Wirnsberger AUT 1 1 - - - - 1 3
Rudolph Nierlich AUT 1 - - 1 - - 1 2
Dave Irwin CAN 1 1 - - - - 1 2
Armin Bittner GER 1 - - - 1 - 1 1
Hans Hinterseer AUT 1 - - - 1 - 1 1
Ken Read CAN 1 1 - - - - 1 1
Thomas Bürgler SUI 1 - - 1 - - 1 1

Marco Schwarz1---1-11

Erfolgreichste Nationen bei Weltcup-Rennen in Schladming

Nation Ges DH SG RTL SL KB Top3 Top10
Österreich 223 3 2 14- 59135
Schweiz 61 1 2- 2 2168
Norwegen61 - - 5- 1522
Italien 3 - 1 - 2 - 13 66
Schweden 3 - - 2 1 - 8 39
Frankreich 31 - - 2- 3244
Kanada 2 2 - - - - 4 16
Finnland 2 - - - 2 - 3 5
Deutschland 3- - - 3- 629
Russland1 - - - 1 - 34
USA 1 - - - 1 - 1 13

