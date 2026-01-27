NEWS

ÖSV-Techniker enttäuschen im Nacht-RTL von Schladming

Marco Schwarz kann seine gute Ausgangsposition nicht nützen, er ist der einzige Österreicher unter den Top 10.

ÖSV-Techniker enttäuschen im Nacht-RTL von Schladming Foto: © GETTY
Marco Schwarz beendet den Nacht-Riesentorlauf in Schladming auf dem achten Platz.

Der Alta-Badia-Sieger agiert in der Entscheidung nach Halbzeit-Rang vier zu verhalten, am Ende muss sich der Kärntner mit dem achten Platz (+1,89 Sek.) begnügen. Er landet als einziger ÖSV-Athlet unter den Top 10.

Den Sieg schnappt sich Loic Meillard. Der Slalom-Zweite von Kitzbühel fängt den nach Lauf eins führenden Lucas Pinheiro Braathen mit einer furiosen Fahrt um 0,73 Sekunden ab. Braathen wartet als Zweiter somit weiter auf den ersten "Riesen"-Sieg als Brasilianer.

Für Meillard ist es indes der zweite Riesentorlauf-Sieg in Schladming nach 2023.

Schladming - Alle Riesentorlauf-Sieger und die Statistik >>>

Podest-Premiere für Franzosen

Der 22-jährige Franzose Alban Elezi Cannaferina, Junioren-Weltmeister im Riesentorlauf 2023 in St. Anton, steht als Dritter (+0,90) erstmals im Weltcup am Podest.

Superstar Marco Odermatt verpasst auch aufgrund eines schweren Fehlers im Starthang die große Aufholjagd, der Weltcup-Leader aus der Schweiz wird Vierter (+1,26).

Das Ergebnis des RTL in Schladming >>>

Bestes Weltcup-Ergebnis für Sturm

Zweitbester Österreicher wird überraschend Joshua Sturm, der 24-Jährige macht im zweiten Durchgang nochmal vier Plätze gut und erzielt mit dem 12. Rang (+2,40) sein bestes Weltcup-Ergebnis.

Stefan Brennsteiner, Sieger des Riesentorlaufs in Copper Mountain, kommt mit den Eislaufplatz-ähnlichen Verhältnissen nicht zurecht und wird nur 15. (+2,72).

Patrick Feurstein verbessert sich in der Entscheidung um acht Plätze auf den 16. Rang (+3,53). Sein Cousin Lukas Feurstein schied bereits im ersten Durchgang aus.

Weltmeister Raphael Haaser büßt sechs Plätze ein und muss mit dem 22. Platz (+4,08) vorliebnehmen.

Manuel Feller hatte in seinem letzten Weltcup-Riesentorlauf als 44. die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst. Feller-Abschied vom RTL: "Ich werde es nicht vermissen" >>>

Das Endergebnis des RTL in Schladming:

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup ÖSV-Skiteam Marco Odermatt ÖSV-Herren Stefan Brennsteiner Raphael Haaser Riesentorlauf Patrick Feurstein Joshua Sturm Marco Schwarz Schladming Nightrace Planai Lucas Braathen Riesenslalom-Weltcup