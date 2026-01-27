ÖSV-Techniker enttäuschen im Nacht-RTL von Schladming

Marco Schwarz beendet den Nacht-Riesentorlauf in Schladming auf dem achten Platz.

Der Alta-Badia-Sieger agiert in der Entscheidung nach Halbzeit-Rang vier zu verhalten, am Ende muss sich der Kärntner mit dem achten Platz (+1,89 Sek.) begnügen. Er landet als einziger ÖSV-Athlet unter den Top 10.

Den Sieg schnappt sich Loic Meillard. Der Slalom-Zweite von Kitzbühel fängt den nach Lauf eins führenden Lucas Pinheiro Braathen mit einer furiosen Fahrt um 0,73 Sekunden ab. Braathen wartet als Zweiter somit weiter auf den ersten "Riesen"-Sieg als Brasilianer.

Für Meillard ist es indes der zweite Riesentorlauf-Sieg in Schladming nach 2023.

Podest-Premiere für Franzosen

Der 22-jährige Franzose Alban Elezi Cannaferina, Junioren-Weltmeister im Riesentorlauf 2023 in St. Anton, steht als Dritter (+0,90) erstmals im Weltcup am Podest.

Superstar Marco Odermatt verpasst auch aufgrund eines schweren Fehlers im Starthang die große Aufholjagd, der Weltcup-Leader aus der Schweiz wird Vierter (+1,26).

