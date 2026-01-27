ÖSV-Techniker enttäuschen im Nacht-RTL von Schladming

Spektakulär! Das Siegertrio beim Nightrace-RTL
Bestes Weltcup-Ergebnis für Sturm
Zweitbester Österreicher wird überraschend Joshua Sturm, der 24-Jährige macht im zweiten Durchgang nochmal vier Plätze gut und erzielt mit dem 12. Rang (+2,40) sein bestes Weltcup-Ergebnis.
Stefan Brennsteiner, Sieger des Riesentorlaufs in Copper Mountain, kommt mit den Eislaufplatz-ähnlichen Verhältnissen nicht zurecht und wird nur 15. (+2,72).
Patrick Feurstein verbessert sich in der Entscheidung um acht Plätze auf den 16. Rang (+3,53). Sein Cousin Lukas Feurstein schied bereits im ersten Durchgang aus.
Weltmeister Raphael Haaser büßt sechs Plätze ein und muss mit dem 22. Platz (+4,08) vorliebnehmen.
Manuel Feller hatte in seinem letzten Weltcup-Riesentorlauf als 44. die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst. Feller-Abschied vom RTL: "Ich werde es nicht vermissen" >>>