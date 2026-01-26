Nach Kitzbühel ist vor Schladming: Am Dienstag geht der Nacht-Riesentorlauf auf der Planai über die Bühne.

Start des 1. Durchgangs ist um 17:45 Uhr, die Entscheidung folgt ab 20:45 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Kristoffersen eröffnet das Rennen

Henrik Kristoffersen (NOR) wird das Rennen eröffnen, auf ihn folgt mit Stefan Brennsteiner bereits der erste Österreicher. Nach Lucas Pinheiro Braathen (BRA) und Loic Meillard (SUI) ist Marco Schwarz dran.

Atle Lie McGrath und Superstar Marco Odermatt schließen die Top-Gruppe ab.

Feller bei RTL-Abschied mit Nummer 49

Mit Startnummer 16 ist Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser an der Reihe, die 18 trägt Patrick Feurstein. Sein Cousin Lukas Feurstein hat Nummer 28.

Außerhalb der Top 30 folgen noch Joshua Sturm (35) und Manuel Feller (49). Zwei Tage nach seinem Sieg im Slalom von Kitzbühel bestreitet der ÖSV-Star in Schladming seinen letzten Weltcup-Riesentorlauf. Feller kündigt RTL-Abschied an >>>