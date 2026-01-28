Nach Kitzbühel ist vor Schladming!

Am Mittwoch geht der traditionelle Nacht-Slalom auf der Planai über die Bühne. Ab 17:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>

McGrath eröffnet das Rennen

Eröffnet wird das Rennen von Wengen-Sieger Atle Lie McGrath aus Norwegen. Direkt danach kommen Henrik Kristoffersen (2), Loic Meillard (3) und der neue Führende im Slalom-Weltcup, Lucas Pinheiro Braathen (4).

Die Top-Gruppe abschließen werden die beiden Franzosen Clement Noel (5), Paco Rassat (6) und der Norweger Timon Haugan (7).

Feller als erster Österreicher mit Nummer 9

Kitzbühel-Sieger Manuel Feller geht als erster Österreicher mit Startnummer neun ins Rennen.

Fabio Gstrein kommt mit Nummer elf, Marco Schwarz mit der 16 und Michael Matt mit Nummer 18.

Startnummern der weiteren Österreicher

Auf die restlichen Österreicher muss man etwas warten. Dominik Raschner (26), Johannes Strolz (29), Adrian Pertl (36), Joshua Sturm (43) und Simon Rueland (47) komplettieren das rot-weiß-rote Starterfeld.

Insgesamt stehen neun ÖSV-Läufer in Schladming am Start.

Startliste für das Nightrace in Schladming: