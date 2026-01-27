NEWS

Ski-Weltcup heute: Riesentorlauf der Männer in Schladming

Die Ski-Festtage gehen weiter und in Schladming wartet der Riesentorlauf auf der Planai. LIVE-Infos:

Ski-Weltcup heute: Riesentorlauf der Männer in Schladming Foto: © GEPA
Nach Kitzbühel geht es auf der Planai in Schladming weiter. Dort wartet am Dienstag der Riesentorlauf der Männer (1. Durchgang ab 17:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Beim letzten RTL in Adelboden konnte der überragende Marco Odermatt mal wieder nicht geschlagen werden. Der Schweizer siegte vor Lucas Braathen und Leo Anguenot.

Bester Österreicher wurde Raphael Haaser auf Rang acht. Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz schieden aus.

Im RTL-Weltcup führt Odermatt 95 Punkte vor Brennsteiner. Schwarz liegt mittlerweile nur mehr auf Platz fünf

Der zweite Durchgang steigt um 20:45 Uhr.

LIVE-Ticker:

