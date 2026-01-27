Nach Kitzbühel geht es auf der Planai in Schladming weiter. Dort wartet am Dienstag der Riesentorlauf der Männer (1. Durchgang ab 17:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Beim letzten RTL in Adelboden konnte der überragende Marco Odermatt mal wieder nicht geschlagen werden. Der Schweizer siegte vor Lucas Braathen und Leo Anguenot.

Bester Österreicher wurde Raphael Haaser auf Rang acht. Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz schieden aus.

Im RTL-Weltcup führt Odermatt 95 Punkte vor Brennsteiner. Schwarz liegt mittlerweile nur mehr auf Platz fünf

Der zweite Durchgang steigt um 20:45 Uhr.

LIVE-Ticker: