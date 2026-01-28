NEWS

Nightrace: Alle Slalomsieger in Schladming

Wer triumphierte beim legendären Nachtslalom in Schladming? Hier findest du die komplette Siegerliste, alle Podestplätze und spannende Fakten zum Nightrace.

Nightrace: Alle Slalomsieger in Schladming Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Nightrace in Schladming ist das ultimative Highlight im Slalom-Kalender.

Wenn unter dem Flutlicht der Planai zehntausende Fans den Zielhang in einen Hexenkessel verwandeln, wird Skigeschichte geschrieben.

Seit der Premiere im Jahr 1997 hat dieses Rennen Legenden gekrönt und für unvergessliche Momente im Stangenwald gesorgt.

Raich, Matt, Hirscher - große Namen in der Siegerliste

Vom ersten Premierensieger Alberto Tomba bis zu den heutigen Dominatoren: Die Siegerliste von Schladming liest sich wie das "Who is Who" des alpinen Skisports.

ÖSV-Größen wie Benjamin Raich, Marcel Hirscher und Mario Matt konnten hier ebenso triumphieren wie die internationalen Superstars Henrik Kristoffersen oder Linus Straßer.

Siegerliste Weltcup-Slaloms in Schladming

Jahr Erster Zweiter Dritter
2025Haugan (NOR)Feller (AUT)Gstrein (AUT)
2024Straßer (GER)Haugan (NOR)Noel (FRA)
2023Noel (FRA)Zenhäusern (SUI)Braathen (NOR)
2022Straßer (GER)McGrath (NOR)Feller (AUT)
2021Schwarz (AUT)Noel (FRA)Pinturault (FRA)
2020Kristoffersen (NOR)Pinturault (FRA)Yule (SUI)
2019Hirscher (AUT)Pinturault (FRA)Yule (SUI)
2018Hirscher (AUT)Kristoffersen (NOR)Yule (SUI)
2017Kristoffersen (NOR)Hirscher (AUT)Khoroshilov (RUS)
2016 Kristoffersen (NOR)Hirscher (AUT)Khoroshilov (RUS)
2015 Khoroshilov (RUS)Gross (ITA)Neureuther (GER)
2014 Kristoffersen (NOR)Hirscher (AUT)Neureuther (GER)
2013 WMHirscher (AUT)Neureuther (GER)Matt (AUT)
2012 Hirscher (AUT)Gross (ITA)Matt (AUT)
2011 Grange (FRA) Myhrer (SWE) Hargin (SWE)
2010 Herbst (AUT) Zurbriggen (SUI) Pranger (AUT)
2009 Herbst (AUT) Pranger (AUT) Kostelic (CRO)
2008 Matt (AUT) Grange (FRA) Mölgg (ITA)
2007 Raich (AUT) Byggmark (SWE) Matt (AUT)
2006 Palander (FIN) Sasaki (JPN) Raich (AUT)
2005 Pranger (AUT) Raich (AUT) Myhrer (SWE)
2004 Raich (AUT) Mölgg (ITA) Palander (FIN)
2003 Palander (FIN) Raich (AUT) Buraas (NOR)
2002 Miller (USA) Vidal (FRA) Kostelic (CRO)
2001 Raich (AUT) Buraas (NOR) Kunc (SLO)
2000 Matt (AUT) Furuseth (NOR) Stangassinger (AUT)
1999 Raich (AUT) Bourgeat (FRA) Aamodt (NOR)
1998 Tomba (ITA) Sykora (AUT) Buraas (NOR)
1997 Tomba (ITA) Stangassinger (AUT) Amiez (FRA)
1990 Bittner (GER) Tritscher (AUT) Okabe/Ladstätter
1975 Hinterseer (AUT) Stenmark (SWE) Gros (ITA)

Erfolgreichste Läufer bei Weltcup-Rennen in Schladming

Läufer

Ges

DH

SG

RTL

SL

KB

Top3

Top10

Benjamin Raich AUT

4

-

-

-

4

-

7

11

Henrik Kristoffersen NOR

4

-

-

-

4

-

5

7

Marcel Hirscher AUT

3

-

-

-

3

-

6

6

Pirmin Zurbriggen SUI

3

1

1

-

-

1

3

6

Hermann Maier AUT

3

-

3

-

-

-

3

3

Kalle Palander FIN

2

-

-

-

2

-

3

5

Ingemar Stenmark SWE

2

-

-

2

-

-

3

4

Mario Matt AUT

2

-

-

-

2

-

4

4

Alberto Tomba ITA

2

-

-

-

2

-

2

4

Reinfried Herbst AUT

2

-

-

-

2

-

2

3

Loic Meillard (SUI)

2

-

-

2

-

-

2

7

Manfred Pranger AUT

1

-

-

-

1

-

3

8

Peter Lüscher SUI

1

-

-

-

-

1

2

3

Jean-Baptiste Grange FRA

1

-

-

-

1

-

2

3

Frank Piccard FRA

1

1

-

-

-

-

2

3

Linus Straßer GER

2

-

-

-

2

-

2

4

Timon Haugan NOR

1

-

-

-

1

-

2

3

Erwin Resch AUT

1

1

-

-

-

-

2

2

Alexander Khoroshilov RUS

1

-

-

-

1

-

2

2

Bode Miller USA

1

-

-

-

1

-

1

3

Franz Klammer AUT

1

1

-

-

-

-

1

3

Peter Wirnsberger AUT

1

1

-

-

-

-

1

3

Rudolph Nierlich AUT

1

-

-

1

-

-

1

2

Dave Irwin CAN

1

1

-

-

-

-

1

2

Armin Bittner GER

1

-

-

-

1

-

1

1

Hans Hinterseer AUT

1

-

-

-

1

-

1

1

Ken Read CAN

1

1

-

-

-

-

1

1

Thomas Bürgler SUI

1

-

-

1

-

-

1

1

Marco Schwarz

1

-

-

-

1

-

1

1

Erfolgreichste Nationen bei Weltcup-Rennen in Schladming

Nation

Ges

DH

SG

RTL

SL

KB

Top3

Top10

Österreich

22

3

3

2

14

-

59

136

Schweiz

7

1

1

3

-

2

22

70

Norwegen

6

1

-

-

5

-

15

24

Italien

3

-

1

-

2

-

13

67

Schweden

3

-

-

2

1

-

8

39

Frankreich

3

1

-

-

2

-

15

45

Deutschland

3

-

-

-

3

-

6

30

Kanada

2

2

-

-

-

-

4

16

Finnland

2

-

-

-

2

-

3

5

Russland

1

-

-

-

1

-

3

4

USA

1

-

-

-

1

-

1

13

Mehr zum Thema

Hundertstelkrieg im Stangenwald

Hundertstelkrieg im Stangenwald

Ski Alpin
Nightrace: Eisige Planai sorgt für Gesprächsstoff

Nightrace: Eisige Planai sorgt für Gesprächsstoff

Ski Alpin
11
Nightrace legendär: Benni Raich - von Platz 23 zum Sieg

Nightrace legendär: Benni Raich - von Platz 23 zum Sieg

Ski Alpin
Die Startliste für den Nacht-Slalom in Schladming

Die Startliste für den Nacht-Slalom in Schladming

Ski Alpin
Brennsteiner nach Planai-Klatsche: "Meilenweit entfernt gewesen"

Brennsteiner nach Planai-Klatsche: "Meilenweit entfernt gewesen"

Ski Alpin
4
Spektakulär! Bilder des Siegertrios beim Nightrace-RTL

Spektakulär! Bilder des Siegertrios beim Nightrace-RTL

Ski Alpin
Nightrace-RTL in Schladming - das Ergebnis

Nightrace-RTL in Schladming - das Ergebnis

Ski Alpin
1

Kommentare

Alpiner Ski-Weltcup Benjamin Raich Schladming Nightrace Henrik Kristoffersen Marcel Hirscher Clement Noel Timon Haugan