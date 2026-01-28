Nightrace: Alle Slalomsieger in Schladming

Siegerliste Weltcup-Slaloms in Schladming
|Jahr
|Erster
|Zweiter
|Dritter
|2025
|Haugan (NOR)
|Feller (AUT)
|Gstrein (AUT)
|2024
|Straßer (GER)
|Haugan (NOR)
|Noel (FRA)
|2023
|Noel (FRA)
|Zenhäusern (SUI)
|Braathen (NOR)
|2022
|Straßer (GER)
|McGrath (NOR)
|Feller (AUT)
|2021
|Schwarz (AUT)
|Noel (FRA)
|Pinturault (FRA)
|2020
|Kristoffersen (NOR)
|Pinturault (FRA)
|Yule (SUI)
|2019
|Hirscher (AUT)
|Pinturault (FRA)
|Yule (SUI)
|2018
|Hirscher (AUT)
|Kristoffersen (NOR)
|Yule (SUI)
|2017
|Kristoffersen (NOR)
|Hirscher (AUT)
|Khoroshilov (RUS)
|2016
|Kristoffersen (NOR)
|Hirscher (AUT)
|Khoroshilov (RUS)
|2015
|Khoroshilov (RUS)
|Gross (ITA)
|Neureuther (GER)
|2014
|Kristoffersen (NOR)
|Hirscher (AUT)
|Neureuther (GER)
|2013 WM
|Hirscher (AUT)
|Neureuther (GER)
|Matt (AUT)
|2012
|Hirscher (AUT)
|Gross (ITA)
|Matt (AUT)
|2011
|Grange (FRA)
|Myhrer (SWE)
|Hargin (SWE)
|2010
|Herbst (AUT)
|Zurbriggen (SUI)
|Pranger (AUT)
|2009
|Herbst (AUT)
|Pranger (AUT)
|Kostelic (CRO)
|2008
|Matt (AUT)
|Grange (FRA)
|Mölgg (ITA)
|2007
|Raich (AUT)
|Byggmark (SWE)
|Matt (AUT)
|2006
|Palander (FIN)
|Sasaki (JPN)
|Raich (AUT)
|2005
|Pranger (AUT)
|Raich (AUT)
|Myhrer (SWE)
|2004
|Raich (AUT)
|Mölgg (ITA)
|Palander (FIN)
|2003
|Palander (FIN)
|Raich (AUT)
|Buraas (NOR)
|2002
|Miller (USA)
|Vidal (FRA)
|Kostelic (CRO)
|2001
|Raich (AUT)
|Buraas (NOR)
|Kunc (SLO)
|2000
|Matt (AUT)
|Furuseth (NOR)
|Stangassinger (AUT)
|1999
|Raich (AUT)
|Bourgeat (FRA)
|Aamodt (NOR)
|1998
|Tomba (ITA)
|Sykora (AUT)
|Buraas (NOR)
|1997
|Tomba (ITA)
|Stangassinger (AUT)
|Amiez (FRA)
|1990
|Bittner (GER)
|Tritscher (AUT)
|Okabe/Ladstätter
|1975
|Hinterseer (AUT)
|Stenmark (SWE)
|Gros (ITA)
Erfolgreichste Läufer bei Weltcup-Rennen in Schladming
Läufer
Ges
DH
SG
RTL
SL
KB
Top3
Top10
Benjamin Raich AUT
4
-
-
-
4
-
7
11
Henrik Kristoffersen NOR
4
-
-
-
4
-
5
7
Marcel Hirscher AUT
3
-
-
-
3
-
6
6
Pirmin Zurbriggen SUI
3
1
1
-
-
1
3
6
Hermann Maier AUT
3
-
3
-
-
-
3
3
Kalle Palander FIN
2
-
-
-
2
-
3
5
Ingemar Stenmark SWE
2
-
-
2
-
-
3
4
Mario Matt AUT
2
-
-
-
2
-
4
4
Alberto Tomba ITA
2
-
-
-
2
-
2
4
Reinfried Herbst AUT
2
-
-
-
2
-
2
3
Loic Meillard (SUI)
2
-
-
2
-
-
2
7
Manfred Pranger AUT
1
-
-
-
1
-
3
8
Peter Lüscher SUI
1
-
-
-
-
1
2
3
Jean-Baptiste Grange FRA
1
-
-
-
1
-
2
3
Frank Piccard FRA
1
1
-
-
-
-
2
3
Linus Straßer GER
2
-
-
-
2
-
2
4
Timon Haugan NOR
1
-
-
-
1
-
2
3
Erwin Resch AUT
1
1
-
-
-
-
2
2
Alexander Khoroshilov RUS
1
-
-
-
1
-
2
2
Bode Miller USA
1
-
-
-
1
-
1
3
Franz Klammer AUT
1
1
-
-
-
-
1
3
Peter Wirnsberger AUT
1
1
-
-
-
-
1
3
Rudolph Nierlich AUT
1
-
-
1
-
-
1
2
Dave Irwin CAN
1
1
-
-
-
-
1
2
Armin Bittner GER
1
-
-
-
1
-
1
1
Hans Hinterseer AUT
1
-
-
-
1
-
1
1
Ken Read CAN
1
1
-
-
-
-
1
1
Thomas Bürgler SUI
1
-
-
1
-
-
1
1
Marco Schwarz
1
-
-
-
1
-
1
1
Erfolgreichste Nationen bei Weltcup-Rennen in Schladming
Nation
Ges
DH
SG
RTL
SL
KB
Top3
Top10
Österreich
22
3
3
2
14
-
59
136
Schweiz
7
1
1
3
-
2
22
70
Norwegen
6
1
-
-
5
-
15
24
Italien
3
-
1
-
2
-
13
67
Schweden
3
-
-
2
1
-
8
39
Frankreich
3
1
-
-
2
-
15
45
Deutschland
3
-
-
-
3
-
6
30
Kanada
2
2
-
-
-
-
4
16
Finnland
2
-
-
-
2
-
3
5
Russland
1
-
-
-
1
-
3
4
USA
1
-
-
-
1
-
1
13