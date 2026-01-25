Kitz-Sieger Feller: "Es war fast ein bisschen Schweinelähmung"

"Mein Sohn hat letzte Woche, als ich aus Wengen heimgekommen bin, gesagt: Dann holen wir uns halt nächste Woche die Gams. Dann habe ich gesagt: so leicht ist es nicht, aber ich werde es probieren", erzählt Manuel Feller – mit der Goldenen Gams in der Hand.

Ausgerechnet in einer der schwierigsten Phasen seiner Karriere gewinnt der Tiroler sein Heimrennen in Kitzbühel und erreicht damit sein großes Ziel, dem er schon jahrelang hinterherjagte.

"Für mich ist es der größte Moment meiner Karriere", sagt Feller mit Tränen in den Augen.

Er sorgt für den ersten ÖSV-Slalomsieg in der Gamsstadt seit Marcel Hirscher 2017 sowie den ersten Podestplatz seit Marco Schwarz 2020 (2.). Insgesamt beendet Feller eine lange Durststrecke von Österreichs Torläufern im Weltcup, der zuvor letzte Sieg ging im Februar 2024 in Palisades Tahoe ebenfalls auf sein Konto.

