Mit Gams im Bett! Feller sorgt nach Kitz-Triumph für Lacher

Kitzbühel-Slalom: Bilder der Siegerehrung mit Manuel Feller
Mit Gams im Bett
Am Montagvormittag teilte er auf seinem Instagram ein Foto, das ihn mit seiner neuesten Trophäe im Bett zeigt. "Still dreaming...#childhooddream", schreibt Feller in der Caption.
Fans und dutzende prominenter Kollegen kommentierten den Beitrag und zeigen sich amüsiert. "Legend" schreibt beispielsweise Atle Lie McGrath, Lucas Braathen postete ein "Goat"-Emoji unter dem Bild.
Besonders lustig: AJ Ginnis, griechischer Slalom-Kollege Fellers, kommentierte das Foto mit den Worten: "Keine Chance, dass die Trophäe diese Nacht in einem Stück übersteht".