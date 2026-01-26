NEWS

Mit Gams im Bett! Feller sorgt nach Kitz-Triumph für Lacher

Nach seinem Sieg am Ganslernhang kannte der Jubel beim Fieberbrunner keine Grenzen. Das unterstreicht auch sein jüngster Beitrag auf Instagram.

Mit Gams im Bett! Feller sorgt nach Kitz-Triumph für Lacher Foto: © GEPA
Manuel Feller hat es geschafft.

Der 33-jährige Tioler gewann am Sonntag als erster ÖSV-Fahrer seit Marcel Hirscher (2017) den Slalom von Kitzbühel.

Mit einem sensationellen zweiten Lauf übertrumpfte der Fieberbrunner am Ganslernhang die Konkurrenz und sicherte sich die begehrte goldene Gams und ein stattliches Preisgeld.

"Es ist der schönste Moment meiner Karriere", sagte das sichtlich berührte Technik-Ass im Anschluss. Wie viel Feller der Sieg am Ganslernhang tatsächlich bedeutet, zeigt sein neuester Instagram-Post.

Mit Gams im Bett

Am Montagvormittag teilte er auf seinem Instagram ein Foto, das ihn mit seiner neuesten Trophäe im Bett zeigt. "Still dreaming...#childhooddream", schreibt Feller in der Caption.

Fans und dutzende prominenter Kollegen kommentierten den Beitrag und zeigen sich amüsiert. "Legend" schreibt beispielsweise Atle Lie McGrath, Lucas Braathen postete ein "Goat"-Emoji unter dem Bild.

Besonders lustig: AJ Ginnis, griechischer Slalom-Kollege Fellers, kommentierte das Foto mit den Worten: "Keine Chance, dass die Trophäe diese Nacht in einem Stück übersteht".

Das Posting von Kitz-Champion Manuel Feller:

