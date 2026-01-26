Mit Gams im Bett! Feller sorgt nach Kitz-Triumph für Lacher

Manuel Feller hat es geschafft.

Der 33-jährige Tioler gewann am Sonntag als erster ÖSV-Fahrer seit Marcel Hirscher (2017) den Slalom von Kitzbühel.

Mit einem sensationellen zweiten Lauf übertrumpfte der Fieberbrunner am Ganslernhang die Konkurrenz und sicherte sich die begehrte goldene Gams und ein stattliches Preisgeld.

"Es ist der schönste Moment meiner Karriere", sagte das sichtlich berührte Technik-Ass im Anschluss. Wie viel Feller der Sieg am Ganslernhang tatsächlich bedeutet, zeigt sein neuester Instagram-Post.