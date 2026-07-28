ÖSV-Cheftrainer: "In Norwegen kann ich niemandem weiterhelfen"

Die ÖSV-Skifahrerinnen haben mit Johannes Zöchling einen neuen Cheftrainer.

Der 46-jährige Niederösterreicher wurde Anfang April als Nachfolger von Roland Assinger vorgestellt.

Über 14 Jahre war Zöchling in seiner Trainer-Karriere bereits für den ÖSV engagiert, die vergangenen beiden Jahre arbeitete er jedoch als Trainer der norwegischen Technik-Frauen.

"Ganz ehrlich gesagt: Ich habe im Laufe der vergangenen Saison das Gefühl gehabt, in Norwegen kann ich niemandem mehr wirklich weiterhelfen", erklärt Zöchling im Gespräch mit der "Tiroler Tageszeitung".

Zöchling beendete Zusammenarbeit

Warum das so war? "Das hatte sprachliche Gründe. Da ging es um tiefgründigere Gespräche. Die braucht man, damit man das letzte Teilchen rauskitzeln kann. Wir haben miteinander Englisch gesprochen, was gut ging, aber nur bis zu einem gewissen Grad."

Deshalb habe er sich für das Ende der Zusammenarbeit mit dem norwegischen Verband entschieden.

"In Österreich will man Siege"

Im österreichischen Skiverband herrscht natürlich rasch Erfolgsdruck, dem ist sich auch Zöchling bewusst - mit Julia Scheib und Cornelia Hütter standen vergangene Weltcup-Saison nur zwei Österreicherinnen am obersten Siegertreppchen.

"In Österreich will man Siege und konstant auf das Podium. Daran müssen wir arbeiten, dass die Athletinnen konstant in der Weltspitze sind", sagt der Neo-Frauen-Cheftrainer.

Wie die ÖSV-Frauen zur Weltspitze aufschließen sollen

Wie das im Detail ausschauen soll? Zöchling sieht die mentale Komponente als entscheidend:

"Der Unterschied zwischen einem guten und einem richtig schnellen Schwung ist das Vertrauen der Athletinnen in sich selbst und ihre Power, das druckvolle, dynamische Skifahren hinzubringen. Dann kann man alles rausholen aus dem Ski, kann schnell Ski fahren. Es liegt am gesamten Trainerteam, das mit den Mädels zu erarbeiten."

Los geht es mit der neuen Ski-Saison am 24. Oktober mit dem Riesentorlauf in Sölden.