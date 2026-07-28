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Ex-Salzburger als Volksheld: "Ich kann es nicht genießen"

In seiner Heimat kann der Ex-Salzburg-Stürmer fast nicht mehr auf die Straße gehen, so sehr wird er gefeiert.

Ex-Salzburger als Volksheld: "Ich kann es nicht genießen" Foto: © IMAGO / Pascu Mendez
Textquelle: © LAOLA1
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Patson Daka (27) aus Sambia machte sich im Trikot des FC Red Bull Salzburg einen Namen.

2020/21 wurde er mit 27 Treffern Torschützenkönig der ADMIRAL Bundesliga. Leicester City ließ daraufhin 30 Millionen Euro für ihn springen.

Seit Kurzem trägt der Stürmer das Trikot des HSV, populär ist er vor allem in seiner Heimat.

Kein Privatleben in Sambia

"Es ist schon recht schwierig, sich in meinem Heimatland auf der Straße zu zeigen. Ich kann es nicht genießen. Eigentlich ist es traurig das zu sagen, aber dort habe ich kein Privatleben mehr", wird Daka vom "Hamburger Abendblatt." zitiert.

Verständnis für den Hype um seine Person habe er aber. "Als junger Mensch wollte ich selbst Spieler treffen, zu denen ich aufgeschaut habe. Die Kids haben das Recht zu träumen", so der 27-fache Nationalspieler Sambias.

Traumdebüt beim HSV

Beim HSV stellte er sich mehr als ordentlich vor. Beim 3:1 über Heidenheim holte er in 28 Minuten einen Elfmeter heraus, bereitete ein Tor vor und machte selbst einen Treffer.

Daka habe keinen Grund, seine Entscheidung für den HSV zu bereuen. Vorab erkundigte er sich bei seinen alten Salzburg-Kollegen Hee-Chan Hwang und Masaya Okugawa über die Hamburger. "Alles, was ich erfahren habe, war weit über meiner Vorstellungskraft", so Daka.

Jetzt will er so lange es geht in Hamburg bleiben. Sein Vertrag läuft einmal ein Jahr, es besteht aber die Option auf eine Verlängerung.

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