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Hütters Eintracht sticht Ex-Salzburg-Co bei Mittelfeld-Mann aus

Der Nigerianer steht vor einem Wechsel zum Klub des Vorarlbergers, auch ein Ex-Salzburg-Co hatte Interesse.

Hütters Eintracht sticht Ex-Salzburg-Co bei Mittelfeld-Mann aus Foto: © IMAGO / Kessler-Sportfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Adi Hütter und Eintracht Frankfurt gewinnen offenbar das Transferrennen um einen nigerianischen Nationalspieler.

Laut Transferinsider Sacha Tavolieri ist der Wechsel von Raphael Onyedika (Club Brügge) zur Eintracht so gut wie beschlossen.

Der 25-jährige defensive Mittelfeld-Mann habe dem Deal zugestimmt. Es gehe nur mehr um letzte Details zwischen den Klubs.

Der 26-fache nigerianische Teamspieler bringt 95 Einsätze im belgischen Oberhaus mit.

Ex-Salzburg-Co geht leer aus

Als Konkurrent schaltete sich auch ein Klub aus Saudi-Arabien ein. Laut Fabrizio Romano habe Al-Ittihad vergangene Woche eine Anfrage geschickt.

Der Klub von Ex-Salzburg-Co Jens Wissing (Juni bis Oktober 2025 Co-Trainer von Thomas Letsch) geht jetzt aber offenbar leer aus.

In Frankfurt ist laut dem "Telegraph" auch Ex-Leihspieler Arnaud Kalimuendo weiter Thema, dieser steht bei Glasner-Klub Nottingham Forest unter Vertrag. Mehr dazu >>>

VIDEO: Die größten Salzburg-Fehleinkäufe

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