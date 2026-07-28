KAC-Verteidiger hört nach Herz-Kreislauf-Kollaps auf

Jordan Murray hat seine aktive Laufbahn beendet.

Der kanadische Verteidiger des KAC erlitt im März im Playoff-Viertelfinal-Heimspiel gegen Fehervar AV19 einen Herz-Kreislauf-Kollaps und musste auf der Spielerbank minutenlang reanimiert werden.

Murray konnte in einem stabilen Zustand ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden, wo die weitere Versorgung und im Verlauf der folgenden Wochen mehrere operative Eingriffe folgten.

Ende April konnte der 33-Jährige schließlich wieder in seine Heimat zurückkehren, ist gesundheitlich wieder wohlauf. Dennoch zieht Murray einen Schlussstrich unter seine Karriere.

"Ich bin gesundheitlich wieder der Alte"

"Ich möchte mich für all die Liebe und Unterstützung, die ich in den vergangenen Monaten erhalten habe, bedanken. Es freut mich, mitteilen zu können, dass ich gesundheitlich wieder ganz der Alte bin und dieser Vorfall im März keine bleibenden Schäden bei mir hinterlassen hat", verkündet Murray in seinen Abschiedsworten gute Nachrichten.

Er verrät: "Meiner Lebensgefährtin, die stets an meiner Seite war, und mir geht es wunderbar, auch haben wir uns in diesem Monat verlobt. Ohne unsere Vereinsärzte Hannes und Günther hätte ich diesen Antrag nicht machen können, ich werde daher ihnen und allen anderen medizinischen Fachkräften entlang dieses Weges für immer dankbar sein!"

Das Karriereende geschehe nicht auf jene Art und Weise, die sich der Kanadier gewünscht hätte. "Aber ich bin sehr froh, dass ich diesen Sport so lange ausüben konnte und jetzt so gesund bin, dass ich von diesem Punkt an ein normales Leben führen kann", so der Ex-Defender.