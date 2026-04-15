ÖSV: Neue Jobs für Mayer und Assinger

Beim österreichischen Skiverband laufen die Planungen für die kommende Saison bereits jetzt auf Hochtouren.

Mit dem Ziel, Österreichs Ski-Hoffnungen künftig optimal zu fördern, hat der ÖSV eine Neuausrichtung des Europacup-Teams der Herren vorgenommen.

Kern der Anpassung ist eine neue Trainingsstruktur mit künftig drei Trainingsgruppen - bisher waren es zwei. Im Fokus steht eine noch gezieltere Förderung der Athleten sowie eine ideale Vorbereitung auf den Weltcup. Die von Günther Steiner geleitete EC Technikgruppe (Slalom, Riesentorlauf) bleibt als solche bestehen.

Assinger und Mayer beziehen neue Rollen

Neu im Betreuerstab sind mit dem bisherigen Frauen-Cheftrainer Roland Assinger und dem dreifachen Olympiasieger Matthias Mayer zwei prominente Namen.

Assinger verantwortet ab sofort die Trainingsgruppe EC Speed (Abfahrt und Super-G), während Mayer die neu geschaffene Gruppe EC 3 (Riesentorlauf, Super-G und Abfahrt) leitet.

"Die Kombination aus Erfahrung und neuen Impulsen im Trainerteam wird uns helfen, die nächsten Schritte im Europacup zu machen und die jungen Athleten bestmöglich auf den Weltcup vorzubereiten", so Cheftrainer Marko Pfeifer, der in der Neuausrichtung einen wichtigen Schritt für die Zukunft sieht, in einer Aussendung des ÖSV.

Mayer setzt auf "sportliche und persönliche Unterstützung"

Auch nach seinem Karriereende bleibt Matthias Mayer dem österreichischen Skiverband eng verbunden, zuletzt engagierte er sich in beratender Funktion für den heimischen Nachwuchs.

In seiner Funktion als Gruppentrainer soll er die Entwicklung der Allrounder vorantreiben. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Mir ist es wichtig, meine Erfahrungen aus dem Weltcup weiterzugeben und die Athleten sowohl sportlich als auch persönlich auf ihrem Weg zu unterstützen", so der dreifache Olympiasieger.

Nach seinem Ende als Frauen-Cheftrainer übernimmt Roland Assinger ab der Saison 2026/27 die Leitung der Speed-Gruppe im Europacup. Der 52-jährige Kärntner brennt für die Aufgabe: "Der Europacup ist eine entscheidende Stufe auf dem Weg in den Weltcup. Unser Ziel wird es sein, die Athleten gezielt auf die Anforderungen im Speedbereich vorzubereiten und ihnen die nötige Sicherheit und Konstanz mitzugeben."