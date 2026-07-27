Kracher zum Liga-Start! Der ICE-Spielplan für die Saison 2026/27

In 53 Tagen startet die neue Saison der win2day ICE Hockey League.

Bereits seit Freitag steht das Programm für das Auftaktwochenende fest: Am 18. September empfängt Red Bull Salzburg den KAC, der HC Pustertal empfängt die Graz99ers in der Final-Neuauflage. Und der HC Bozen duelliert sich mit den Vienna Capitals.

Am 19. September stehen drei Partien am Plan: Der HC Innsbruck empfängt die Capitals, Graz reist zu den Pioneers Vorarlberg und Fehervar AV19 misst sich mit Olimpija Ljubljana.

Das erste Wochenende wird tags darauf mit den Partien zwischen Bozen und Salzburg, dem KAC und Pustertal sowie den Black Wings Linz und Neuling HC Milano abgeschlossen.

Frühes Kärntner Derby - und in Bischofshofen

Das erste Kärntner Derby steigt bereits am 23. September in Klagenfurt, die erste Länderspielpause ist von 2. November bis 8. November angesetzt.

Am letzten Jänner-Wochenende steht das "Mountain Classic" an, ein Open-Air-Event an der Skisprungschanze in Bischofshofen. Dabei sind das Kärntner Derby sowie das Duell zwischen dem EC Red Bull Salzburg und den Black Wings Linz vorgesehen.

Der Grunddurchgang umfasst zwei Hin- und Rückrunden mit insgesamt 52 Spielen pro Team und endet am Mittwoch, 24. Februar. Die Pre-Playoffs starten am 28. Februar. Viertelfinal-Spiel 1 ist für den 7. März angesetzt. Der Meister steht spätestens am 23. April fest.

Auch heuer werden wieder insgesamt 30 Spiele im ORF übertragen - acht davon auf ORF 1, die weiteren 22 Partien auf ORF Sport +. Alle Spiele gibt es auch in dieser Spielzeit wieder bei Sporteurope.tv.

Der gesamte Spielplan >>>