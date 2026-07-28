NEWS

Bericht enthüllt: Embolos Rot gegen Argentinien war regelwidrig

Der Platzverweis des Stürmers im Viertelfinale der WM 2026 entsprach nicht dem Regelwerk.

Bericht enthüllt: Embolos Rot gegen Argentinien war regelwidrig Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Platzverweis gegen den Schweizer Breel Embolo im WM-Viertelfinale der Eidgenossen gegen Argentinien hätte nach Ansicht der obersten Fußball-Regelhüter nicht erfolgen dürfen.

Das berichtete das Sportportal "The Athletic" unter Berufung auf ein neues Rundschreiben des International Football Association Board (IFAB).

Embolo war bei der Niederlage der Schweizer nach Verlängerung nach einem VAR-Eingriff in der 72. Minute beim Stand von 1:1 vom Platz gestellt worden.

Der Schiedsrichter hatte zunächst auf Foul am Stürmer entschieden und Argentiniens Leandro Paredes verwarnt.

Rote Karte entsprach nicht dem Regelwerk

Nach der Überprüfung wurde dies rückgängig gemacht, Paredes' Gelbe Karte annulliert und Embolo wegen einer Schwalbe mit der zweiten Gelben Karte des Feldes verwiesen. Laut IFAB war dieses Vorgehen nicht mit den geltenden Regeln vereinbar.

Die sogenannte "Mistaken Identity"-Bestimmung diene ausschließlich dazu, einen irrtümlich verwarnten oder des Feldes verwiesenen Spieler zu identifizieren.

Sie dürfe nicht verwendet werden, um eine Entscheidung nachträglich von einem Foulspiel in eine Schwalbe umzudeuten.

England testet neue Regel

Außerdem erteilte die IFAB einem Test ihre Zustimmung, die Zeitschinden mithilfe einer vorgetäuschten Tormann-Verletzung verhindern soll. Bereits ab der bevorstehenden Saison gilt: Betritt medizinisches Personal zur Behandlung eines Goalies den Platz, hat der Trainer zehn Sekunden Zeit, einen Spieler zu benennen, der das Feld nach Wiederanpfiff für eine Minute verlassen muss.

Die Regel, die in allen Frauen- und Männer-Profiligen angewendet wird, gilt nicht, wenn der Tormann gefoult wird, blutet oder wegen einer Verletzung ausgewechselt werden muss.

Mehr zum Thema

DFB-Boss über Argentinien: "Das hat mit Fußball nichts zu tun!"

DFB-Boss über Argentinien: "Das hat mit Fußball nichts zu tun!"

Fußball WM
6
WM-Final-Schiedsrichter beendet Karriere

WM-Final-Schiedsrichter beendet Karriere

Fußball WM
3
Mbappé meldet sich erstmals nach WM zu Wort

Mbappé meldet sich erstmals nach WM zu Wort

Fußball WM
Infantino weist WM-Kritik zurück: "Unsere Welt braucht Liebe"

Infantino weist WM-Kritik zurück: "Unsere Welt braucht Liebe"

Fußball WM
13
Wegen Russland-Verbindungen: Pirlo wird nicht Italiens Teamchef

Wegen Russland-Verbindungen: Pirlo wird nicht Italiens Teamchef

Fußball WM
14
Ex-Salzburger als Volksheld: "Ich kann es nicht genießen"

Ex-Salzburger als Volksheld: "Ich kann es nicht genießen"

Deutsche Bundesliga
Glasner bei Nottingham: Diese Millionen-Deals könnten anstehen

Glasner bei Nottingham: Diese Millionen-Deals könnten anstehen

Premier League

Kommentare

FIFA WM 2026 Fußball Fußball WM Argentinien Großbritannien Breel Embolo Leandro Paredes Gehen