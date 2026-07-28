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Skispringerin gibt mit 24 Jahren ihr Karriereende bekannt
Die US-Amerikanerin nahm im Februar noch an den Olympischen Spielen teil, erreichte zuvor ihr bestes Karriere-Resultat.
Annika Belshaw kehrt dem Skisprung-Zirkus den Rücken zu.
Die 24-jährige US-Amerikanerin verkündet via Instagram ihr Karriereende. "Ich bin so unendlich dankbar für alles, was mir dieser großartige Sport gegeben hat. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben", schreibt Belshaw dort.
Noch im Februar nahm die ältere Schwester des ebenfalls im Skisprung-Weltcup aktiven Erik Belshaw an den Olympischen Winterspielen in Italien teil, erreichte auf der Normalschanze den 21. Platz.
Anfang Jänner sprang Belshaw im slowenischen Ljubno mit Rang 7 zu ihrem besten Weltcup-Resultat und war die erste US-Amerikanerin seit Nita Englund 2017 in Pyeongchang, die sich unter den Top 10 klassieren konnte.