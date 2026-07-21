Julia Scheib erhält "spezielles Speed-Training"

Mit dem Gewinn der kleinen Kristallkugel im Riesentorlauf hat sich Julia Scheib in der vergangenen Skiweltcup-Saison einen Traum erfüllt.

Mittlerweile liegt der Fokus aber schon wieder voll und ganz auf der kommenden Saison. "Ich bin voll im Aufbau-Training", erklärt sie der "Tiroler Tageszeitung". "Das, was wir jetzt trainieren, davon leben wir den ganzen Winter."

Mit Hannes Zöchling haben die ÖSV-Frauen einen neuen Cheftrainer bekommen, die Trainingsgruppe (WC3) bleibt für Scheib jedoch gleich, deshalb spüre sie bislang auch noch keine großen Änderungen.

Mehr Fokus auf den Super-G

Eine Änderung wolle sie in diesem Sommer jedoch selbst vorantreiben: Das Ziel heißt, "mehr Fokus auf den Super-G".

Das heißt natürlich auch, mehr Fokus auf Speed-Training. Darauf sei auch das Übersee-Programm ausgelegt: "Wir starten in Argentinien, nach zwei Wochen geht es für mich dann für ein spezielles Speed-Training nach Chile. Es war mein Wunsch, denn ich will mich weiterentwickeln und alles mitmachen."

Energiehaushalt? Logistik?

Scheib, die 2019 Super-G-Silber bei der Junioren-WM gewann, weiß, wo sie im Vergleich zu den besten Speedläuferinnen der Welt noch Aufholbedarf hat:

"Ich weiß schon, dass ich mich verbessern muss. Wenn ein Super-G technisch schwieriger ist, dann kann ich sicher was rausholen. Ansonsten habe ich noch einiges zu tun."

Bedenken, dass der Fokus auf den Super-G die Leistungen im Riesentorlauf beeinträchtigen könnte, habe sie nicht: "Die beiden Disziplinen ergänzen sich gut."

Doch auch sie muss eingestehen: "Es wird spannend, wie ich das alles hinbekomme vom Energiehaushalt und von der Logistik."