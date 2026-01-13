NEWS

Hier findet das Ersatzrennen für den Super-G in Zauchensee statt

Zwei Tage nachdem der Super-G in Zauchensee abgesagt werden musste, verkündet die FIS einen Nachholtermin.

Hier findet das Ersatzrennen für den Super-G in Zauchensee statt Foto: © GEPA
Der abgesagte Super-G in Altenmarkt-Zauchensee wird im Süden Europas nachgetragen.

Wie die FIS am Dienstag bekanntgibt, findet das Ersatzrennen am 28. Februar in Soldeu (Andorra) statt. Zwischen den ohnehin in Soldeu geplanten Abfahrt und Super-G wird also noch ein drittes Rennen eingeschoben.

Das Rennen in Zauchensee musste wegen starken Schneefalls und Wind abgesagt werden (Alle Infos >>>).

