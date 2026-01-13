Hier findet das Ersatzrennen für den Super-G in Zauchensee statt

Der abgesagte Super-G in Altenmarkt-Zauchensee wird im Süden Europas nachgetragen.

Wie die FIS am Dienstag bekanntgibt, findet das Ersatzrennen am 28. Februar in Soldeu (Andorra) statt. Zwischen den ohnehin in Soldeu geplanten Abfahrt und Super-G wird also noch ein drittes Rennen eingeschoben.

Das Rennen in Zauchensee musste wegen starken Schneefalls und Wind abgesagt werden (Alle Infos >>>).