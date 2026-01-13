Blitz-Comeback von ÖSV-Pechvogel in Wengen

Während Max Franz neuerlich mit einer Verletzung pausieren muss, feiert Felix Hacker ein Blitz-Comeback in Wengen.

Der Kärntner riss sich Anfang 2025 in Kitzbühel das Kreuzband. Kurz nach seinem Comeback verletzte er sich im Dezember letzten Jahres am Meniskus.

Hacker verzichtete auf Operation

Der 26-Jährige verzichtete auf eine Operation und wurde konservativ behandelt. So ist ein Start am kommenden Wochenende in Wengen möglich.