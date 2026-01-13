NEWS

Blitz-Comeback von ÖSV-Pechvogel in Wengen

Das Comeback von Felix Hacker nach Kreuzbandriss wurde in Gröden durch einen Meniskusriss gestoppt. Jetzt meldet sich der Kärntner überraschend in Wengen zurück.

Während Max Franz neuerlich mit einer Verletzung pausieren muss, feiert Felix Hacker ein Blitz-Comeback in Wengen.

Der Kärntner riss sich Anfang 2025 in Kitzbühel das Kreuzband. Kurz nach seinem Comeback verletzte er sich im Dezember letzten Jahres am Meniskus.

Hacker verzichtete auf Operation

Der 26-Jährige verzichtete auf eine Operation und wurde konservativ behandelt. So ist ein Start am kommenden Wochenende in Wengen möglich.

"Beim Training ist er auf Ski gestanden, es hat gut funktioniert. Wir sind auch eine super Ski-Quali gefahren und andere Sachen, wo er gut dabei war. Felix Hacker hat Potenzial im Speed und ich freue mich natürlich, wenn er in Wengen zurück ist", sagt Pfeifer.

