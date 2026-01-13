NEWS

Ski LIVE - 1. Abfahrts-Training in Wengen - Ergebnis

Abfahrt Wengen LIVE: Wer erwischt beim 1. Training am Lauberhorn die beste Linie? Alle Ergebnisse, Zeiten und der aktuelle Zwischenstand hier.

Ski LIVE - 1. Abfahrts-Training in Wengen - Ergebnis Foto: © GEPA
Auftakt zur Lauberhorn-Woche! Heute nehmen die Speed-Asse erstmals die legendäre Strecke in Wengen unter die Lupe.

Beim 1. Abfahrtstraining steht das Kennenlernen der Schlüsselstellen wie Hundschopf, Minschkante und Haneggschuss im Vordergrund.

Erstes Abtasten mit dem Lauberhorn

Am heutigen Dienstag geht es für Marco Odermatt, die ÖSV-Abfahrer und den Rest der Weltelite noch nicht um die letzte Hundertstelsekunde.

Das 1. Training dient dazu, ein Gefühl für die 4,5 Kilometer lange Piste zu bekommen und verschiedene Linienführungen auszuprobieren.

Dennoch bietet der erste Zeitlauf wichtige Aufschlüsse darüber, wie die Piste präpariert ist und wer sich im Berner Oberland auf Anhieb wohlfühlt.

LIVE-Ergebnis: 1. Training in Wengen

